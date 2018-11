Podemos Andalucía descarta que el conflicto de Madrid les afecte

Sevilla, 13 nov (EFE).- La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha descartado hoy que el "conflicto" de la formación en Madrid les afecte porque las asambleas andaluzas aprobaron por "abrumadora" mayoría un modelo descentralizador que les permite tomar las decisiones sobre sus prácticas políticas.

En una rueda de prensa para presentar las primeras medidas que tomaría un gobierno de Adelante Andalucía, la coalición de Podemos y de IU que lidera, Rodríguez ha recordado que en la comunidad andaluza, Podemos hizo lo que les "tocaba", que fue plantear diversos modelos organizativos en asambleas ciudadanas, en las que se apostó por un modelo descentralizador.

En las asambleas, ha explicado, también se aprobó la coalición Adelante Andalucía, en la se incluyen Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, una "criatura" que están "mimando" y de la que, hasta el momento, se sienten muy "orgullosos".

Además, Rodríguez ha señalado que no puede opinar sobre lo que ocurre en Madrid porque es un "asunto doméstico" que no entra en su capacidad de "acción ni de intervención", y en plena campaña electoral no tiene "tiempo material" para enterarse de los "intríngulis" de lo que ocurre.

Tras expresar su deseo de que se solucione el "conflicto" de Podemos en Madrid, Rodríguez ha dicho que hasta las elecciones al Parlamento andaluz del 2 de diciembre quiere que el "foco" se sitúe en temas andaluces.

La ejecutiva regional de Podemos Madrid acordó ayer abrir un expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y a otros cinco concejales de la formación en el Consistorio con los que la alcaldesa, Manuela Carmena, quiere contar para su candidatura.