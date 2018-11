Países que usen armas químicas asumirán "responsabilidades", según OPAQ

La Haya, 13 nov (EFE).- El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), el español Fernando Arias, advirtió hoy de que los países que intenten usar productos químicos contra la sociedad civil "tendrán que enfrentarse a responsabilidades e investigaciones".

En declaraciones a Efe, Arias alertó de que "con muy poca sustancia (química) puedes hacer mucho daño", y la misión de la OPAQ es "garantizar" que estos productos "se utilicen en beneficio de la humanidad para fines pacíficos".

En tal sentido, añadió que el armamento químico "debe pertenecer a los libros de historia; no podemos aceptar un mundo moderno con armas químicas", y aseguró que este organismo, "que debe estar vigilante, es más necesario que nunca".

Arias recordó que el 96,5 % de las armas químicas declaradas por diferentes países han sido destruidas con la supervisión de la OPAQ, y en "cuatro o cinco años habríamos destruido el cien por cien", pero subrayó que eso no hace que su organización "ya no sea necesaria".

"Tenemos que garantizar que esas armas químicas no vuelvan a aparecer. Aquí no se trata de no proliferación, sino de erradicación total de las armas químicas en todo el mundo", aseguró el diplomático, que ocupa la dirección general de la OPAQ desde el pasado julio.

Arias señaló que ahora es el momento de "adaptarse a los nuevos tiempos" y sus "grandes desafíos" construyendo el nuevo Centro de Química y Tecnología, un laboratorio que planea levantar en un plazo de dos años en Holanda y que tendrá una doble función.

Una parte del centro se dedicará a las labores de análisis del uso de armamento químico, y otra a la investigación de posibilidades para sustituir en el futuro los productos químicos de la vida diaria -como insecticidas, fertilizantes o pinturas- por productos verdes.

Añadió que la sociedad civil y los jóvenes deben "saber lo que hace" la OPAQ para "solidarizarse más" con una organización de desarme como ésta, "que tiene un componente humanitario importantísimo" en sus labores de enseñanza del uso correcto de productos peligrosos.