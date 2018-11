Juan Cala asegura que la plantilla y el club respaldan a Manolo Jiménez

Telde , 13 nov .- El defensa de la UD Las Palmas Juan Cala ha dicho este martes que tanto la plantilla como el club respaldan al entrenador Manolo Jiménez, quien empieza a ser cuestionado por sus resultados en LaLiga 1/2/3, tras quedar a seis puntos del ascenso directo, al que aspira tras la gran inversión realizada.

El defensa sevillano ha reconocido que el equipo amarillo no está jugando bien, porque desde la derrota en Almería por 3-0 ha ido "cayendo", y no esconde que el próximo viernes, ante el Granada, actual líder de la competición, afrontarán "una final".

Cala ve extraña "la negatividad que rodea al club", e insiste en que los jugadores apoyan a Jiménez "al cien por cien", porque lo ven "preparado" para asumir esta situación.

"Los resultados mandan y estamos preparando el partido del viernes como una final. Entrará o no la pelota, y los dirigentes tomarán o no las decisiones que tengan que tomar", ha añadido.

A su juicio, la Unión Deportiva, con la plantilla que ha configurado, puede "ganarle a cualquiera", y ahora deben superar al Granada "para recortar puntos" y así "terminar con una mala racha", pero siendo "humildes y corriendo más que el rival".

El central andaluz ha lanzado una reflexión en voz alta ante los periodistas: "Tenemos que volver a estar todos a una, no hacer la guerra cada uno por su cuenta, no vamos a ganar solo con el escudo, y cuando perdemos nuestras prestaciones, somos un equipo mediocre".

Cala, sin querer señalar a ningún compañero, entiende que el equipo sufre "desconexiones" en algunos partidos, y esa relajación a la que alude les puede impedir "seguir la estela de los líderes".

Además, ha lanzado un dardo al exentrenador amarillo, Quique Setién, quien hoy triunfa con el Betis en Primera división.

"No se puede jugar como se hacía con el entrenador que estaba aquí hace tres años -Setién-, es el modelo que se ha quedado aquí, pero ese entrenador en Segunda no tuvo ningún tipo de éxito. En esta categoría es más difícil salir jugando, y no podemos tener el balón sin dominar el resto de registros", ha explicado.

Su receta para mejorar es ser "más verticales, terminar mejor las jugadas, y hacer una presión más efectiva" tras perder el balón.

Del Granada, al que recibirán el viernes, ha dicho que es un "rival directo", que juega "muy vertical", y para poder ganarle deberán estar "muy finos", tanto en ataque, porque no les concederán muchas ocasiones, como en defensa, porque les pueden "hacer daño".