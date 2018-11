Íñigo Martínez: "Mi compromiso con la selección siempre ha sido total"

Madrid, 13 nov (EFE).- Íñigo Martínez (17/05/1991, Ondárroa) encara el decisivo duelo ante Croacia en el casting de centrales buscando el heredero de Gerard Piqué, listo para demostrar lo que vale y reivindicando su "compromiso" con la selección española, tras un malentendido médico que la apartó de la última convocatoria.

El fútbol presenta una vía de escape al mal momento que sufre Íñigo en su club, un Athletic Club a puertas de puestos de descenso en Liga, y la oportunidad de sacarse la espina en Zagreb de su última ausencia en la selección por un malentendido médico.

Con franqueza en el mensaje y claridad en el discurso da la cara por Eduardo Berizzo y agradece la confianza de Luis Enrique Martínez en una entrevista con EFE. Orgulloso de jugar con España, recuerda por si alguno duda, que su "compromiso" siempre fue "total".

Pregunta: Está viviendo una temporada dura en el Athletic Club y con el contraste de la alegría en la selección.

Respuesta: Así es, lo más importante que es sacar resultados con tu equipo y ves que trabajando todos los días a tope no llegan, cuesta. Son cosas que pasan en el fútbol, estamos en un bache del que nos está costando salir pero ganando un partido el equipo podrá mirar hacia arriba, nos dará ánimos. Nos hace falta un triunfo que nos haga ir hacia arriba.

P: En el Wanda Metropolitano hubo una celebración de Iker Muniain, acudiendo a abrazar a Eduardo Berizzo, que hablo por sí sola. ¿Plasmó el sentimiento del vestuario?

R: Totalmente cierto, siempre hemos demostrado que el equipo está con el mister a tope. Es buen tío, va de cara, trabaja bien, es el primero que nos quiere sacar de esta situación y dar otra imagen. Está haciendo todo lo posible para que el equipo demuestre el potencial que tiene. Estamos con él al cien por cien y él con nosotros, es lo más importante. Tenemos que estar unidos porque así, trabajando bien, saldremos adelante.

P: Con Luis Enrique comienza a asentarse, ¿qué representa para Íñigo la selección española?

R: Para cualquier jugador es muy importante estar en la selección. Es un placer y un orgullo venir concentrado, estar entre los mejores, tener la oportunidad de jugar partidos defendiendo a España. Cualquier jugador estaría orgulloso de venir.

P: La controversia le salpicó en la anterior convocatoria que al final se perdió estando en condiciones de jugar..

R: Sí, se vio claramente que hubo un malentendido entre los servicios médicos de la selección y el Athletic, al final el que salió perjudicado fui yo. Si no hubiese querido venir lo habría dicho bastante antes. Llevo desde la sub-20 hasta ahora viniendo con continuidad y mi compromiso siempre ha sido total, nunca he puesto ninguna pega por venir, siempre lo he hecho contento y feliz por participar. Fue una pena porque fui yo el que se quedó sin una convocatoria pero son cosas que pasan en el fútbol y espero que nunca más vuelva a ocurrir.

P: Luis Enrique le respaldó públicamente y le vuelve a llamar a la siguiente oportunidad. ¿Siente su confianza?

R: Al final son cosas muy importantes para un jugador, que el mister aclare lo que pasó, que diga públicamente que confía en mi. Le agradezco tanto a él como todos los que dijeron lo que había pasado porque hubo mucho revuelo y mentiras. Sabemos que forman parte del fútbol y que al final lo importante es que ahora de nuevo estoy aquí y contento.

P: En su demarcación la pareja Piqué-Ramos marcó una época. ¿Es tan difícil de cubrir el hueco que deja Gerard?

R: Es cierto que llevaban muchos años juntos, muchas competiciones, toda una vida y se notaba en la relación entre ellos. Se conocían y se veía en el campo donde sin hablar ya sabían lo que iba a hacer cada uno. Desde aquella selección a la actual cambia mucho, no solo en la línea defensiva, en todas. España tiene la suerte de tener muchos jugadores buenos y los recién llegados tenemos que demostrar que podemos llegar a ese nivel. Para conseguirlo, lo que tienes que hacer es trabajar bien.

P: ¿Cómo se juega con Sergio Ramos al lado?

R: Ramos es un líder y la suerte es tenerle con nosotros y no de rival. Siempre aporta al equipo, tanto dentro como fuera, siempre intenta ayudar. Tenemos una gran selección con grandes jugadores. Jugar con los mejores es una fortuna.

P: Hay un casting de centrales y todos los focos apuntan a que es su turno ante Croacia en una final.

R: Llevo años compitiendo en Primera contra muchos equipos buenos, lo tomo como otro partido más, un encuentro importante que el equipo necesita ganar. Aportaré lo que tengo con mucha tranquilidad porque puedo jugar y demostrar que valgo de sobra. Tengo confianza plena en mi mismo. Saldré a demostrar y hacerlo bien si juego y si no, estaré en el banquillo animando.

P: En un partido clave para estar en la fase final de la Liga de las Naciones, ¿se puede volver a ser superior a la subcampeona del mundo?

R: Va a ser un partido difícil. Croacia tiene un gran equipo, juegan en casa y será totalmente distinto a lo anterior. Iremos a hacer nuestro juego, a mantener la posesión de balón y desde ahí crear ocasiones. Creo que somos superiores pero hay que demostrarlo allí y ganar. Va a ser un partido muy difícil en el que solo ganará el que de el cien por cien.