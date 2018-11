Gobierno navarro niega que censure canciones en un programa de coeducación

Pamplona, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Navarra ha asegurado que es "rotundamente falso" que censure canciones por sus letras machistas, como se está apuntando en algunas redes sociales, dentro del programa de coeducación Skolae, cuyo objetivo es "educar en igualdad".

Además de insistir en que el Ejecutivo "no censura" canciones como recogen algunos mensajes, desde el departamento de Educación han manifestado a Efe que el listado de canciones que utiliza Skolae para analizar el sexismo y la violencia de género en la música no ha sido elaborado por ellos, sino que ya ha sido usado por otras entidades como el Gobierno de Canarias (2013), el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el Injuve (2003).

En este caso en concreto, se enmarca dentro de una actividad, dirigida a alumnado de Secundaria de 12 a 16 años, que lleva por título "No me cantes violencia" y que tiene como objetivo analizar el sexismo y la violencia machista transmiten algunas canciones.

"La violencia de género en adolescentes se produce y reproduce a través de distintos elementos, especialmente de los medios de comunicación, las canciones, el grupo de iguales", se explica en la ficha de la actividad, en la que propone trabajar las canciones "como parte de la socialización desigual de género, analizando el machismo e incluso la violencia que pueden (re)producir a través de las mismas.

Al respecto se indica que "pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo".

En esa línea proponen recurrir a algunas letras de canciones, de hoy y de ayer, así como de distintos estilos musicales, tras lo que se muestran tres listado: canciones que promueven el sexismo, canciones que promueven violencia de género y canciones que denuncian la violencia de género.

A continuación se pide que se analicen las letras y se reflexione sobre el mensaje que transmiten, a quién van dirigidas o la repercusión que pueden tener, así como que se piense si se es consciente de los mensajes que se escuchan en las canciones.

La actividad concluye poniendo en común las reflexiones y con la proyección de un video musical no sexista.

Entre las canciones que promueven sexismo se citan: "Sin ti no soy nada" de Amaral; "Contigo" de El canto del loco; "No vale la pena" de David Bustamante; "Tenía tanto que darte" de Nena Daconte; "Te espero sentada" de Shakira, "Un violinista en tu tejado" de Melendi y "Me enamora" de Juanes.