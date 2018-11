Francia recuerda el tercer aniversario de los atentados yihadistas de París

París, 13 nov (EFE).- Las autoridades francesas recordaron hoy el tercer aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 de París, los peores de la historia del país, en un sobrio homenaje en el que no estuvo presente el presidente Emmanuel Macron.

El primer ministro, Edouard Philippe, encabezó las ceremonias en recuerdo de las 130 víctimas mortales junto al ministro del Interior, Christophe Castaner, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el regidor de Londres, Sadiq Khan.

El tributo se inició en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, donde falleció la primera de las 130 víctimas de los ataques, prosiguió por los cafés en cuyas terrazas los yihadistas asesinaron a tiros 39 personas, y concluyó en la sala Bataclan, donde murieron 90 personas durante un concierto de "Eagles of Death Metal".

En el momento más emotivo del acto, al que acudieron familiares de las víctimas y supervivientes, se leyeron en viva voz los nombres de los 90 fallecidos en el Bataclán y se colocó una placa conmemorativa junto a la que se depositaron ramos de flores.

Aunque no acudió al acto, Macron dejó un mensaje en la red social Twitter: "El 13 de noviembre entró en la memoria de toda la nación (...) No lo olvidaremos nunca. Esos ataques nos recuerdan la fuerza de lo que nos une y que no puede ser destruido".

En el tercer aniversario de los ataques se divulgaron varios estudios acerca de su impacto psicológico tanto en los afectados por los atentados como en la sociedad en general.

Según un estudio de la Sanidad pública francesa realizado 6 y 18 meses después de los atentados con 190 civiles implicados en los ataques (heridos, testigos y allegados a las víctimas), un 18 % presentaron estado postraumático; un 20 % problemas depresivos o de ansiedad y un 25 % consultaron un médico por problemas de salud relacionados a los hechos.

Entre los equipos médicos y fuerzas de seguridad que se movilizaron por los ataques, los atentados también hicieron mella, pues de los 232 entrevistados un 3 % sufrió estrés postraumático y un 14 % problemas de ansiedad.

El impacto del 13-N también se propagó en la población en general, sobre todo los que viven en la región parisina.

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 2015 se registró un pico en las urgencias médicas por estrés y problemas de ansiedad.

Del comando que perpetró el peor ataque terrorista en Francia, el único sospechoso superviviente es el francés criado en Bélgica Salah Abdeslam, de 29 años y que está provisionalmente encarcelado a la espera de ser juzgado.