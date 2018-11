Congreso insta al Gobierno impulsar el Plan de Servicios Sociales

Madrid, 13 nov (EFE).- El Congreso ha instado hoy al Gobierno a aumentar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales así como a que inicie los trámites para derogar la lay de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la proposición no de ley con la que Unidos Podemos pretende fortalecer el citado Plan con más recursos a través de los Presupuestos Generales del Estado y reforzar la capacidad de los ayuntamientos para hacer frente a la prestación de los servicios sociales.

La proposición no de ley, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, no ha contado con el visto bueno del PP ni de Ciudadanos por no ser partidarios de derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de los ayuntamientos, mientras que el PNV se ha abstenido.

La diputada de Unidos Podemos Ana Marcello ha sostenido que el Plan Concertado es una cuestión clave para la financiación del sistema público de servicios sociales y ha destacado cómo los recortes durante la crisis económica, en especial a través de la citada ley, provocaron que la red pública de servicios sociales fuera desmantelada.

El PSOE ha lamentado, en palabras del diputado Luis Carlos Sahuquillo, que la administración central sólo aporte el 2,9 % del Plan y ha insistido en que la ley de sostenibilidad de las administraciones locales fueron un ataque frontal a la red de servicios sociales.

Desde ERC, Joan Olòriz ha recordado que el Plan Concertado se puso en marcha hace 30 años como un pacto de Estado y ha solicitado a los políticos que intenten "limar heridas para que en este país los pobres sean menos pobres y los ricos más generosos": "Las banderas son trapos si no son capaces de que la gente viva mejor".

Sin embargo, tanto Ciudadanos como el PP han descartado respaldar esta proposición no de ley, pese a alabar el trabajo del Plan, al considerar que no se debe derogar la citada ley ni tampoco aumentar la atención a los servicios sociales vía presupuestos, sino mediante la financiación autonómica.