Carlos Sainz: "Voy con un reto nuevo al Dakar, pero con el objetivo de ganar"

Madrid, 13 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, doble campeón del rally Dakar (2010 y 2018), declaró este martes a EFE que al próximo Dakar por Perú, en enero de 2019, va con un "reto nuevo" al mando de un Mini pero con el "objetivo de ganar".

En solo mes y medio (6-19 enero) Carlos Sainz volverá a competir en el Dakar aunque en esta ocasión, tras el adiós de Peugeot, lo hará pilotando un Mini.

"Es un reto nuevo, con un equipo nuevo y voy a tratar de defender el título. La pasión todavía la sigo disfrutando y si no sería difícil competir, por eso vuelvo", señaló el madrileño, que aún está tranquilo por el tiempo que resta para el viaje.

"Horas antes del Dakar el gusanillo aparece, porque si no el día que no lo tenga no me jugaré nada y será otra competición. El objetivo para el próximo rally es ganar", afirmó.

El piloto madrileño fue galardonado con el premio María de Villota a la 'Trayectoria deportiva' en la Ciudad de la Raqueta.

"Es importante recibir cualquier premio, pero en este caso a María la conocí hace muchos años, cuando mi hijo empezaba. Recuerdo estar en el Jarama y darla los primeros consejos. Fue un ejemplo de lucha y de superación", confesó.

Con este premio, Carlos Sainz pone fin a "un buen año" de resultados y competición.

"Recibir un premio siempre hace ilusión, a pesar de que uno corre para uno mismo y por la propia satisfacción. Estoy muy agradecido", concluyó.