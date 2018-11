Brais: "Me ha sorprendido la humildad de todos"

Las Rozas , 13 nov .- Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, reconoció que le ha "sorprendido la humildad" de todos los internacionales de la selección española y agradeció la ayuda de Iago Aspas para su rápida adaptación al grupo.

"Estoy muy contento, con muchas ganas de disfrutar de los días de la selección y aprovechando la oportunidad. Son muy cercanos los compañeros, todos están muy pendientes. Saben que somos jóvenes y nuevos, que venimos a vivir la experiencia y se preocupan mucho", aseguró a los medios de la Federación española.

Brais no ocultó que le ha "sorprendido la humildad de todos" y que estrellas del fútbol español "son gente muy cercana y humilde que se preocupa por ti".

Para su adaptación en el salto de la sub-21 a la absoluta, Brais destacó varios compañeros que le están ayudando especialmente. "Iago me conoce bastante y me ayuda, también Jonny, con el que he coincido en el Celta, y Pablo, en la selección".