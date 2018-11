El "biestrellado" Mauro Colagreco trae a Madrid un menú inédito de "raíces"

Madrid, 13 nov (EFE).- Las "raíces" del dos estrellas Michelin Mirazur en Menton (Francia) arraigan hasta el 2 de diciembre en el salón NH Colection de Madrid, adonde se ha trasladado el chef argentino Mauro Colagreco y parte de su equipo para ofrecer un menú degustación que honra a la tierra como "generadora de vida".

Así lo ha explicado hoy a Efe el chef, que pone en marcha su restaurante temporal en la capital en la tercera edición de Mirazur in Residence, una iniciativa que trae a la ciudad a algunos de los mejores cocineros del panorama internacional, en este caso de quien está al frente del tercer mejor restaurante del mundo según el ránking The World's 50 Best Restaurants.

En un espacio decorado para la ocasión y que remite a un bosque otoñal, Colagreco ofrecerá un menú degustación creado a medida, ya que sólo tres de los quince platos se han servido en Mirazur, y cuyos ingredientes principales son productos que "crecen o viven bajo la tierra".

Trufa, remolacha, salsifí, tupinambo, papas, liebre o jabalí están entre los ingredientes que utilizará el cocinero para trasladar al comensal a su restaurante, que tiene huertos propios, y homenajear a "la tierra como generadora de vida".

El cocinero argentino ha querido invitar a participar a cocineros españoles en esta iniciativa, por lo que Josean Alija, con una estrella Michelin en Nerua (Bilbao), colaborará en la cena del 17 de noviembre con un plato que se incorporará a su menú, lo mismo que harán Óscar Velasco, del biestrellado Santceloni (Madrid), el 22 de noviembre; David García (Corral de la Morería) el día 23, Mario Sandoval, de Coque (dos "brillos" en Madrid).