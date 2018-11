Bertín Osborne, a la reconquista de América con su retorno a la ranchera

Miami, 13 nov (EFE).- El cantante español Bertín Osborne comienza a preparar la reconquista de América con el lanzamiento de su nuevo disco de rancheras, "He debido enamorarme de tu madre", un concierto en ayuda de los venezolanos y la emisión de su programa de entrevistas en la televisión hispana de Estados Unidos.

Tras una ausencia de unos 15 años de Miami (EE.UU.), ciudad donde vivió por más de una década, Osborne dijo en una entrevista con Efe que la decisión de acercarse a Estados Unidos fue producto de "la suma de varias cosas" que comenzaron con su nueva producción discográfica.

"Me divertía venir, se han dado las circunstancias y además saco un trabajo nuevo, un disco nuevo, que me apetece que se oiga y disfrutarlo aquí", indicó el artista y empresario, antes de defender el título de su nuevo álbum, que saldrá al mercado a finales de noviembre.

"He debido enamorarme de tu madre" es el título original de la canción escrita hace décadas por el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, la cual le da nombre al vigésimo séptimo álbum de Osborne y al primer sencillo.

Aunque "unos critican el nombre de la canción, porque ellos tienen ese problema, en realidad es una historia preciosa", indicó.

En este tema José Alfredo Jiménez cuenta su historia de amor con la también cantante Alicia Juárez, su última esposa, mucho menor que él.

"Él escribe esta canción hace 40 años y es una cosa espectacular de bonita", afirma Osborne. "Una amiga suya, le pidió ayuda para su hija, que quería ser cantante y ellos terminan enamorándose", dice.

Y en respuesta a los que le acusan de machista y hasta de promover la "cosificación" de la mujer y las relaciones de hombres mayores con menores de edad, subraya: "Imbéciles hay en todos lados".

El disco incluye otros cinco temas de Jiménez, dos inéditos, que le regaló el productor Chucho Rincón "a través de la familia", explicó el cantante, que precisó que son canciones nuevas o poco difundidas.

Además, incluye cuatro de nuevos autores y seis de los grandes éxitos de Osborne, pero con arreglos nuevos para mariachi, "algo que no se me hubiera ocurrido nunca", reconoció.

Entre ellos se incluyen "Vagabundo", "Buenas noches señora" y "Maldito amor".

"Algunas llevaba más de 25 años sin oirlas y cuándo me las mandan de México en mariachi me he sorprendido", resaltó Osborne, de 63 años. Especialmente en el caso de "Necesito una amiga", que dudaba que se pudiera prestar al género de las rancheras.

Al escucharla, "he flipado", dice.

Probablemente no más que los ejecutivos de Sony Music, que esperaban un álbum pop del cantante que en las dos entregas anteriores se concentró en el estilo "Big Band", pero en esta etapa de su vida está cada vez más decidido a hacer lo que le "divierte" y está seguro de que la va a pasar muy bien cantando el nuevo material, con el que tiene planes de salir de gira en 2019.

La primera prueba la hará en Miami el 16 de noviembre, cuando presente su nuevo espectáculo, "Íntimo y con mariachi", con el pianista argentino Raúl di Blasio.

El concierto tiene un fin benéfico: recaudar fondos para la organización sin ánimo de lucro Venezuelan American Medical Association (VAMA), una asociación de médicos venezolanos residentes en Estados Unidos que quieren ayudar a resolver la crisis humanitaria que vive el país suramericano.

Porque la situación en Venezuela es algo que a Osborne le "incendia" y no solo por estar casado con una venezolana, la modelo Fabiola Martínez, madre de sus dos hijos menores. Se enamoró del país la primera vez que lo visitó, en 1981, recuerda.

Bertín Osborne anunció además que su programa de televisión "Mi casa es la vuestra" se comenzará a transmitir a partir de diciembre, los domingos en la noche por MegaTV, la tercera cadena más popular de televisión en español de Estados Unidos.

"Se verán los mejores, con los mejores personajes", manifestó.

Y sobre lo que ha cambiado su vida desde su etapa en Miami, asegura que no extraña nada de aquella época de diversión.

Siente que desde el nacimiento de su hijo Kike- que tiene una lesión cerebral congénita-, y la creación de su fundación que hoy en día ayuda a 1.500 familias de niños con problemas similares, se le han "ordenado la vida y las prioridades".

"Las que eran para mí las primeras de la lista, cuando vivía aquí, ahora son las últimas".