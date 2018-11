Eva Baltasar publica "Permafrost": "No es una novela que haya razonado"

Madrid, 13 nov (EFE).- Con una decena de poemarios publicados, Eva Baltasar da el salto a la novela con "Permafrost", una obra que no ha "razonado", explica la escritora catalana a Efe sobre este poético monólogo escrito en primera persona que da voz a una mujer hermética con pulsiones suicidas.

"No es una novela que haya razonado, que diga 'mira, quiero hacer esta novela, hablar de estos temas, quiero construir este personaje que sea así, así, que haya otros...'. No. Es una novela muy sentida. La he escrito tal cual me salía", explica Baltasar (Barcelona, 1978).

El permafrost es esa capa de la tierra permanentemente congelada, y es también la membrana que cubre a la protagonista de esta historia escrita en primera persona, que presenta a una mujer que se protege del exterior y que va relatando su vida viajando constantemente del pasado al presente.

Percibe la superficialidad en todo cuanto la rodea y huye de un entorno que nada tiene que ver con su manera de entender la vida: una madre obsesionada con la salud, omnipresente y controladora, y una hermana que afronta su convencional existencia con medicación y un positivismo irritante.

La protagonista, un personaje sin nombre que siente pulsiones suicidas, no permite que nadie se le acerque demasiado, pero al mismo tiempo se entrega con intensidad al sexo con otras mujeres, a la literatura y al arte en este volumen editado por Literatura Random House que ha recibido el Premi Llibreter 2018.

"Me he identificado tanto con el personaje, con ella, y me he quedado tan a gusto diciendo cosas usando su boca que no he querido ponerle nombre. Escribiendo en primera persona es muy fácil no poner nombre. También es más fácil que un lector o una lectora se identifique", explica la autora.

El pulso entre el hedonismo, los placeres más carnales y la muerte es constante en "Permafrost", así como el tono mordaz de la protagonista de este libro que Baltasar escribió en catalán y que Nicole d'Amonville Alegría ha traducido al castellano, y que supone su primera incursión en la literatura.

"No ha sido una decisión tomada premeditadamente de 'voy a pasarme de la poesía a la novela'. No. Surgió por casualidad. Yo tenía problemas existenciales, fui a la psicóloga y en la primera visita lo típico que te pide que le cuentes tu infancia y empecé a hablar", comenta.

La psicóloga, relata, le mandó hacer "unos deberes" en casa, es decir, escribir su propia biografía, pero descubrió que más que contar la verdad le gustaba hacer "añadidos".

Descubrió "una voz que explica su historia en primera persona", dejó "hablar a esa mujer" y, del tirón, a la psicóloga.

Así surgió "Permafrost", una novela en la que trabajó durante unos siete meses. "Es una obra narrativa, una novela, pero lo he trabajado como la poesía, y me he encontrado súper cómoda. Creo que han confluido los dos géneros", apostilla Baltasar sobre esta novela a la que continuarán otras dos, aunque con diferentes personajes e historias.

"Al terminar pensé que me habría gustado hablar por ejemplo de la vida en pareja, y fue cuando vi claro que necesitaba dos libros más. En seguida tuve los títulos y pum, ya está", ríe Baltasar.

Los siguientes tomos, adelanta, también estarán protagonizados por mujeres porque "le sale así": "Me siento mujer y me sale así. Al igual que esta es lesbiana porque yo lo soy, si no lo fuera igual no lo sería", concluye la escritora.