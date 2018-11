Anticapitalistas rechaza sanción a Maestre y censura personalismo de Carmena

Madrid, 13 nov (EFE).- Los consejeros autonómicos de Podemos pertenecientes a la corriente de Anticapitalistas lamentan la crisis abierta en el partido en Madrid y, aunque rechazan la suspensión cautelar de militancia impuesta a Rita Maestre y cinco ediles, apuntan al personalismo de Manuela Carmena como el origen del conflicto.

En un comunicado, Anticapitalistas expresa su preocupación por la "escalada de acontecimientos irresponsables" y rechaza la sanción por ser "de carácter preventivo, absolutamente arbitraria" y una muestra de "la ausencia de garantías que hoy se impone en Podemos".

"Resolver los conflictos mediante listas elaboradas por el aparato y con sistemas mayoritarios trae consecuencias desastrosas y una cultura política de exclusión de facto de las posiciones alternativas al aparato", asegura el diputado autonómico Raúl Camargo.

Para Anticapitalistas, el origen de los problemas está en la "personalización de un proyecto colectivo y plural en la persona de Manuela Carmena", por lo que exigen un modelo de "primarias conjuntas, abiertas y proporcionales de todo el espacio que se identifica con Ahora Madrid" y elaborar colectivamente el programa.

Sin esas características "el espacio municipalista de Madrid quedará prácticamente enterrado y en la Comunidad de Madrid nacería muerto?, asegura Anticapitalistas, que pide un plenario de Ahora Madrid para dotarse de "reglas comunes y espacios de control y deliberación".

En opinión de esta corriente las actuales "disputas descarnadas por la posición en la lista de Carmena esconden un acuerdo político de fondo", que la actual pugna deja en segundo plano, al impedir la discusión sobre el modelo urbanístico o la vivienda.

Además, comparan el actual proceso de primarias bajo el liderazgo del exJemad Julio Rodríguez con el proceso de elección interna que aupó a Íñigo Errejón como candidato Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cargan asimismo contra el "funcionamiento presidencialista del Ayuntamiento de Carmena" y contra órganos municipales y autonómicos de Podemos "que no se reúnen, no discuten ni aprueban nada" por lo que "todo queda a la libre decisión en espacios no orgánicos".

Ayer la Ejecutiva autonómica de Podemos en Madrid suspendió cautelarmente de militancia a Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Paco Pérez tras decidir que no acudirían a las primarias del partido en Madrid y que sí formarán parte de la plataforma de Carmena.