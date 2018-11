Los trabajadores de Alcoa esperan que Trabajo rechace el ERE en cuatro días

A Coruña, 12 nov (EFE).- Los trabajadores de la planta de Alcoa en A Coruña esperan que el Ministerio de Trabajo rechace en los próximos cuatro días el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo de la multinacional a las fábricas de aluminio de la ciudad gallega y de Avilés (Asturias).

"La pelota está en el tejado de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien se comprometió ayer a tomarse el asunto como algo personal y a tomar una decisión con su equipo, con el que se reúne hoy", ha asegurado en declaraciones a Efe el presidente del Comité de Empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.

En este sentido, Corbacho ha señalado que los trabajadores le han trasladado a la ministra "de primera mano" los cuatro argumentos que puede emplear para rechazar el ERE de Alcoa: la vulneración del ámbito de ejecución de proceso, la unilateralidad del mismo, que éste no se adapta a la realidad y que ya está judicializado a nivel estatal y europeo.

"El proceso debe realizarse de forma separada para cada una de las plantas y debe informarse a todos los colectivos de empleados, cosa que todavía no se ha hecho, ya que hay centrales sindicales que no han sido convocadas a la mesa de negociación", ha precisado el representante de los trabajadores.

El presidente del Comité de Empresa de la planta de Alcoa en A Coruña ha recordado también que el 19 de noviembre está prevista una vista oral en los tribunales de Rótterdam (Holanda), donde los trabajadores han pedido la suspensión cautelar del proceso ante la ausencia de un arbitraje previo al anuncio del ERE.

Con respecto a las declaraciones realizadas ayer por la ministra, en las que aseguraba rechazar la aplicación del artículo 128.2 de la Constitución y la intervención de Alcoa por no estar "en un régimen comunista", Corbacho no ha querido hacer comentarios, ya que entiende que "no es más que su opinión personal sobre un asunto que no es de su competencia".