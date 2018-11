Shearer pide más tiempo para Jokanovic en el Fulham

Londres, 12 nov (EFE).- Alan Shearer, máximo anotador histórico de la Premier League, ha pedido, en un artículo publicado en la BBC, más tiempo para Slavisa Jokanovic en el Fulham, pese a los malos resultados de principio de año.

"Muchos entrenadores han sido despedidos por menos. Entiendo que muchos equipos entran en pánico y hacen cambios cuando hay un parón internacional, pero hay varias razones por las que Jokanovic debe tener más tiempo", aseguró el inglés.

"Se le dieron más de 100 millones de libras (113 millones de euros) para construir un nuevo equipo en el verano, por lo que 12 partidos es demasiado pronto para decidir si es suficientemente bueno", añadió.

El Fulham es último en la clasificación con solo 5 puntos tras doce jornadas, habiendo encajado 31 récords.

Solo el Barnsley de la temporada 1997/1998, con 35 goles en contra, tiene un registro peor en la historia de la Premier League.

Esta situación no es nueva para Jokanovic, ya que el año pasado, en el mes de noviembre, el Fulham era décimo séptimo en la Championship (Segunda división inglesa) y acabó consiguiendo el acceso a la Premier.

"No ayuda el hecho de que Jokanovic no tiene claro cuál es su mejor equipo y ha hecho muchos cambios hasta ahora. Pero no puedes culpar sus esfuerzos ante el Liverpool. Hubo signos para mantener la esperanza pese al resultado", escribió el que fuera jugador del Blackburn Rovers y el Newcastle United.