Rubiales: "La Federación donará 100.000 euros a los damnificados"

Bunyola , 12 nov .- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha confirmado este lunes que el organismo que preside donará 100.000 euros a los damnificados por las inundaciones del pasado 9 de octubre en la zona del Llevant de Mallorca en las que fallecieron trece personas.

"La Federación hará una aportación, ya veremos si con recursos propios o con fondos que nos ha dado el Consejo Superior de Deportes correspondientes a las quinielas, pero lo cierto es que ante una tragedia de esa magnitud no podemos mirar hacia otro lado", ha declarado Rubiales en rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo balear, Miquel Bestard, poco antes de asistir a la Gran Gala del Fútbol Balear celebrada en la localidad mallorquina de Son Bunyola.

El presidente del fútbol español dijo que el compromiso de la Federación con Baleares "es total" y aseguró que la donación de 100.000 euros es posible "tras salir hace poco del bloqueo de fondos" impuesto por la FIFA.

Asimismo, Rubiales, que este martes se entrevistará con la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, y asistirá al partido benéfico que disputarán una selección de Baleares y el Mallorca en el estadio Son Moix, presentó ante los periodistas cromos firmados por cada uno de los futbolistas convocados por Luis Enrique para enfrentarse a Croacia y Bosnia.

"Los jugadores han querido participar y han firmado unos cromos que ponemos disposición de la Federación de Fútbol de Baleares para que los sorteen o subasten. Es algo bonito y único", indicó el directivo.

Rubiales añadió que el futbolista del Real Madrid Marco Asensio "quería estar aquí" colaborando en el homenaje a los afectados por la riada.

"Quiero transmitirles en nombre de Marco que a él, de corazón, le hubiera encantado estar aquí. Y no vendrá porque no está ayudando a conseguir una clasificación histórica, y eso hay que entenderlo. Él está muy implicado con lo que ocurrió en la tragedia de su tierra. Mañana (martes) todos podemos ayudar con esos 5 euros para ver el partido Baleares-Mallorca, que estoy seguro, será un éxito", precisó.

Con respecto a que España dispute un partido en Palma, Rubiales no cerró del todo las puertas a esa posibilidad, aunque admitió que es "difícil".

"En la Federación hemos creado una comisión para elegir la sede de los partidos de la selección. Para ello, primero tiene que haber una petición y después se debe analizar. Es cierto que el criterio mínimo de espectadores aquí no se cumple (Son Moix puede albergar a 23.000 aficionados), y si no llevas a la selección a un estadio con un mínimo de 30.000 ó 35.000 espectadores casi puedes tener una administración desleal. Es bueno que nos mire con lupa, pero a veces no es agradable", ha explicado.

Anunció, en ese contexto, que la Federación se ha comprometido con la UEFA y la FIFA para que "estos organismos inspeccionen los estadios y determinen si cumplen las condiciones para albergar partidos internacionales".

No obstante, Rubiales matizó que en las inundaciones de Mallorca "hay un componente humano tremendo" que podría ser clave para que la selección de Luis Enrique dispute un partido en Son Moix.

"Al mundo del fútbol le afectó muchísimo, y esa imagen de Rafa (Nadal) con la escoba (barriendo el lodo de las inundaciones en las calles de Sant Llorenç) hizo que a todos se nos pusieran los pelos de punta", subrayó el presidente de la Federación Española de Fútbol.