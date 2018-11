PDeCAT: el rechazo a los presupuestos no imposibilita acuerdos concretos

Barcelona, 12 nov (EFE).- El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmado hoy que el 'no' de su partido a los Presupuestos Generales del Estado acordados por el Ejecutivo y Unidos Podemos no supone que en "temas sectoriales" no se puedan alcanzar acuerdos "en cosas concretas".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Bonvehí ha reiterado que el rechazo del PDeCAT a las cuentas estatales es resultado de una decisión "bastante madurada" y ha asegurado que "a esta hora" el partido "no contempla" cambiar el sentido de su voto.

Así, ha afirmado que en ningún caso darán apoyo al Gobierno, pero sí que "temas sectoriales que se traten que son buenos y necesarios para la ciudadanía de Cataluña" el PDeCAT los "analizará".

Sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúnan en Barcelona coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona este 21 de diciembre, Bonvehí ha dicho que este encuentro, de producirse, debería ser "bilateral de verdad".

Ha pedido, así, que la reunión entre ambos líderes no quede "muy tapada" por el Consejo de Ministros, y ha instado a Sánchez a que lleve "a la mesa cuál es su solución política para Cataluña".