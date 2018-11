Oryzon recluta su primer paciente para testar un fármaco contra la leucemia

Barcelona, 12 nov (EFE).- La empresa biotecnológica Oryzon Genomics ha reclutado su primer paciente para llevar a cabo un ensayo clínico de Fase IIa de un nuevo fármaco para pacientes con leucemia mieloide agua (LMA).

El estudio, denominado ALICE (por sus iniciales inglesas de "An AML trial with LSD1i in Combination with azacitidine in the Elderly"), se llevará a cabo en los hospitales La Fe de Valencia y Vall d'Hebron de Barcelona y contempla reclutar un total de 36 pacientes, según ha informado hoy la compañía.

Oryzon quiere probar la efectividad de Iadademstat (ORY-1001), una pequeña molécula oral, en el tratamiento de la leucemia mieloide, que es el tipo más común de leucemia aguda en adultos.

ALICE está dividido en dos partes, la primera para optimizar la dosis de la combinación y la segunda para evaluar la eficacia de la misma. En el ensayo se medirán las respuestas clínicas, la rapidez de las mismas y su duración, así como la supervivencia media de los pacientes.