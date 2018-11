El COI niega competiciones a España "por su postura sobre Kosovo"

Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha instado a las federaciones internacionales a no conceder grandes torneos a España, a menos que el Gobierno proporcione garantías de que Kosovo puede competir sin discriminación, según informa la web especializada en olimpismo 'Inside The Games".

Según esta web, el COI reacciona de esta manera después de que se prohibiera al país participar bajo su propia bandera en los Campeonatos del Mundo de kárate disputados la semana pasada en Madrid,

Así se lo anunció el director general adjunto del COI, el español Pere Miró. "Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar el acceso no sólo a Kosovo sino a todos los atletas para competir, debemos advertir a todas las federaciones que, hasta que esto se resuelva, no deben celebrar competiciones internacionales allí", dijo a dicha web.