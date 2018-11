'Liderazgo Zidane', el libro que analiza el modelo de éxito del técnico galo

Madrid, 12 nov (EFE).- La metodología de los éxitos de Zinedine Zidane en el Real Madrid, cuyo primer equipo dirigió durante dos años y medio en los que ganó nueve títulos de trece posibles, es analizada en el libro 'Liderazgo Zidane, el genio que susurraba a los Millenials' escrito por Juan Carlos Cubeiro.

Cubeiro, un experto en talento, liderazgo y "coaching", desgrana en su nueva obra las claves del éxito de Zidane en un vestuario plagado de "millenials" (jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 pertenecientes a una generación digital y superconectada) a los que consiguió llevar al éxito gracias a su estilo para dirigir a una plantilla que llegó a sumar tres Ligas de Campeones consecutivas.

Para el autor del libro, los éxitos de Zidane no llegaron fruto de la "casualidad", sino de la "causalidad", una de las claves con las que el ex técnico madridista condujo hacia la victoria a un grupo errático tras la destitución de Rafael Benítez.

Así lo aseguró durante la presentación de su nueva obra en la que estuvo acompañado por Jorge Carretero, ex portavoz de la Junta Directiva de la RFEF, Luis Villarejo, director de deportes de la Agencia EFE, Concha Canoyra, directora general corporativa del grupo SEK, y Laura González Molero, consejera de Bankia.

Entre todos analizaron la figura de Zidane y Carretero quiso ensalzar la figura del autor del libro, que, a su juicio, empieza a ser un "referente en el mundo del fútbol" después de escribir otros títulos relacionados con José Mourinho o Josep Guardiola, entre otros.

"Todo lo que hace son enseñanzas. Creo que ha tocado el punto entre la relación de liderazgo entre entrenador y jugadores", añadió Carretero.

Para Villarejo, el libro es interesante tanto para los amantes del fútbol como para las empresas y sus equipos de trabajo. El director de deportes de la Agencia EFE alabó el tema elegido por Cubeiro porque Zidane es un personaje "fascinante" que consiguió tratar con éxito a un vestuario con muchos "millenials".

"Zidane hablaba cuatro veces a la semana con más exposición mediática que Trump o Pedro Sánchez. Los entrenadores convierten en portavoces de los clubes. Su mensaje es el mensaje del club. La importancia del entrenador y la dirección de recursos humanos es fundamental", explicó Villarejo.

Laura González Molero destacó la importancia de saber elegir a un trabajador importante tanto en el mundo empresarial como en el futbolístico y, en ese sentido, recordó que en muchas ocasiones se han contratado a muchas "estrellas" que después no consiguieron encajar en sus objetivos.

"No se da importancia a la empatía aunque la técnica sea grande y sí hay que darla. La decisión de Florentino de poner a Zidane en el banquillo fue muy valiente y no se equivocó", apuntó.

En el mismo sentido se pronunció Concha Canoyra, que declaró que el técnico francés era un candidato perfecto en una sociedad que demanda inmediatez y en la que los jóvenes no están acostumbrados a perder.

"El concepto de serenidad, los jóvenes no lo tienen interiorizado. Los emprendedores son un poco más luchadores y saben que todo cuesta. De todo se aprende", añadió.

La causalidad de Zidane, bien reflejada en el libro, demuestran que los éxitos del ex jugador del Real Madrid a lo largo de dos temporadas y media no fueron fruto de la casualidad. En la obra de Cubeiro, capítulo a capítulo, el autor explica como los jugadores, sin un entrenador que sepa sacar lo mejor de ellos, a veces no triunfan.

Como a veces también ocurre en las empresas, en las que la capacidad de los empleados a veces no funciona si no existe un directivo capaz de guiarlos.

En ese sentido, el libro de Cubeiro explica que el liderazgo de Zidane funcionó porque supo dirigir a un vestuario de jóvenes jugadores que necesitaban un trato especial que el entrenador francés exprimió hasta el éxito a base de mano izquierda, mucha serenidad y capacidad para afrontar los momentos difíciles.