Laurie Anderson estrena en España "All the things I lost in the flood"

Madrid, 12 nov (EFE).- Artista visual multimedia y polifacética, Laurie Anderson visita esta semana Madrid como artista invitada del Festival Rizoma y este miércoles estrenará en España, en el Museo Reina Sofía, la 'performance' "All the things I lost in the flood".

La 'performance' se basa en su libro homónimo, en el que revisa una trayectoria de más de cuarenta años y aborda temas como la pérdida, la memoria y la narración, integrando poesía, nuevas tecnologías y experimentación sonora.

Mañana martes la viuda de Lou Reed ofrecerá una rueda de prensa en la que hablará de todas las actividades que va a realizar durante su estancia en Madrid, entre ellas la presentación, el día 15, de su instalación de realidad virtual "Chalkroom" en la Fundación Telefónica y que también se verá por primera vez en España.

Se trata de una obra creada junto al artista Hsin-Chien Huang que invita al visitante a vagar por una estructura formada por palabras, dibujos e historias en continua transformación, según indican los organizadores del festival en una nota de prensa.

Ese mismo día, por la tarde, el Espacio Fundación Telefónica acogerá una charla con Anderson enfocada en la instalación, y al día siguiente un segundo encuentro en el que se abordarán otros aspectos de su proceso creativo.

Además, coincidiendo con la visita de la artista, Filmoteca Española ofrecerá durante el mes de noviembre el ciclo de cine "Laurie Anderson: Todo está conectado" con una selección de títulos dirigidos por ella o en los que ha participado.

El viernes 16 se proyectará su obra "Home of the brave" (1986), seguida de un coloquio con la directora y también podrán verse "Heart of a dog" (2015), "El cielo sobre Berlín" (1987) de Win Wenders o "The Rugrats Movie" (1998) de Virgien y Kovalyov.

La visita de Anderson marca el inicio de la sexta edición del Festival Rizoma, con una programación enfocada en la verdad y la belleza.