La karateka Sandra Sánchez es homenajeada por los internacionales

Las Rozas , 12 nov .- Sandra Sánchez, ganadora de la medalla de oro en la modalidad de kata en los Mundiales de kárate de Madrid, fue homenajeada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el entrenamiento de la selección española y recibió de manos del capitán Sergio Ramos una camiseta conmemorativa.

Sandra conoció a los internacionales españoles, con su medalla de oro recientemente conquistada, se fotografió junto a ellos y recibió felicitaciones tras proclamarse campeona del mundo. Con el capitán Sergio Ramos se quedó charlando tras recibir una camiseta de la selección con su nombre.

"Ramos me ha felicitado, aprecia mucho conseguir la medalla del mundo, me ha preguntado como fue y como me sentía. Ha sido increíble", aseguró Sandra a los medios de la RFEF.

"Estoy emocionada de vivir una experiencia como esta. Se aprende viendo el entrenamiento porque todos los deportistas sacamos lo bueno y malo de cada entrenamiento, siempre se coge algún detalle para llevarlo a mi deporte", añadió.