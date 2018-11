Jorge Martín: "El objetivo al final siempre es ganar"

Madrid, 12 nov (EFE).- El piloto español Jorge Martín, nuevo campeón del mundo de Moto3, señaló este lunes, durante la recepción que le brindó el presidente de la Comunidad de Madrid, que la próxima temporada buscará "dar guerra" en Moto2 para conquistar otro título.

"Obviamente, costará ganarlo, porque hay que adaptarse al equipo, a la moto, todo es nuevo, pero creo que soy un piloto rápido y competitivo, y con trabajo duro todo se puede lograr", dijo hoy el piloto del Conca Gresini Racing tras el reconocimiento que le otorgó la Comunidad de Madrid por su victoria en el Mundial.

Martín, primer madrileño que gana un campeonato de Moto3, también reconoció que el momento más duro que tuvo que superar durante la temporada fue cuando sufrió una fractura en el radio de la mano izquierda previo al premio de República Checa.

"Veía que el Mundial se me iba de las manos, seis días después de la operación ya estaba montado de nuevo en la moto y conseguí acabar en el podium", recordó el piloto de San Sebastián de los Reyes.

"Hay momentos duros que no crees en tí, y en ese momento no lo hice, a dos días de volar empecé a ver que mejoraba un pelín y me fui a correr", recordó.

Además dijo que el apoyo de familiares, amigos y compañeros de profesión le permitió "levantarse" y quedarse con el campeonato.

"Todos me felicitaron (por el campeonato) menos Bezzechi (Redox PrüstelGP) mi rival, y la verdad me he sentido súper arropado", aseguró.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, resaltó que cada vez hay más madrileños que "sueñan" con emular a Jorge Martín.

"Eres humilde, eres luchador y por eso eres triunfador, eres un ejemplo a seguir", afirmó Garrido.

Jorge Martín se coronó campeón del mundo Moto3 tras el premio de Malasia a principios de noviembre y ha logrado un total de siete victorias en la presente temporada.