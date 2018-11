Las Cumbres Iberoamericanas tienen su otra historia, frases y anécdotas

Madrid, 12 nov (EFE).- Al margen de los acuerdos y los discursos oficiales, las Cumbres Iberoamericanas tienen su particular historia de frases célebres, gestos distendidos y hasta un sismo que sorprendió en pijama a sus líderes.

1991.- A ritmo de mariachi comenzaron en Guadalajara (México) las citas de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y Portugal, en una gala que ofreció el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

1992.- En la Cumbre de Madrid, el líder cubano Fidel Castro alzó su copa y brindó por el Rey de España, aunque aclaró que "yo no soy realista, soy juancarlista.".

1994.- En Cartagena de Indias muchos recuerdan el desconcierto que se originó cuando la delegación cubana llegó no en uno, sino en tres viejos reactores iguales y el comité de recibimiento corría de un lado a otro hasta que vio aparecer a Castro en la escalerilla.

1995.- En Bariloche (Argentina), el presidente Carlos Menem cuidó especialmente los gustos gastronómicos de los gobernantes con menús personalizados, aunque supervisados por un grupo de especialistas en bromatología.

1996.- En Viña del Mar (Chile), hubo intercambio de corbatas entre Fidel Castro y el entonces jefe del Gobierno español, José María Aznar, quien al colocársela le tranquilizó: "es una corbata, no una soga".

1998.- La maratoniana intervención de Fidel Castro en Oporto (Portugal), salpicada de anécdotas y reflexiones filosóficas provocó la deserción de alguno de sus colegas, pero eso no le desanimó a seguir hablando hasta después de que las cámaras cortaran la señal cuando aún clamaba que "la semilla del desastre germina en el mismo seno del neoliberalismo".

1999.- El venezolano Hugo Chávez fue proclamado oficialmente en La Habana el heredero oficial de Fidel Castro, también por su locuacidad.

2000.- En Panamá se produjo una de las más agrias discusiones en estos foros, entre el presidente de El Salvador, Francisco Flores, y Fidel Castro, cuando éste dijo que el país centroamericano era utilizado como base para anticastristas acusados de terrorismo contra Cuba.

2001.- En la primera cumbre del nuevo milenio en Lima se produjeron situaciones curiosas de protocolo con saludos como el que dedicó el español José María Aznar al nicaragüense Arnoldo Alemán, con un "hombre, gordo" que captaron las cámaras.

2002.- En la XII Cumbre en Playa Bávaro (República Dominicana) algunos de los gobernantes no pudieron resistirse a las bellas playas y fueron vistos mientras se bañaban o disfrutando en la arena con sus nietos como el argentino Eduardo Duhalde.

2004.- Un fuerte terremoto en Costa Rica sacudió literalmente en sus camas a los mandatarios, que recibieron en plena madrugada instrucciones para colocarse bajo el umbral de las puertas. "El rey (Juan Carlos I) creyó que era un tren que pasaba muy cerca del hotel, pero cuando vino el segundo meneón, dijo 'no, esto no es un tren'", relató el presidente costarricense, Abel Pacheco, en tono de broma imitando el acento español.

2006.- En Montevideo, el presidente argentino, Néstor Kirchner, instó en un cita poética que fue muy comentada a "seguir enamorándonos" del espacio iberoamericano.

2007.- El "¿por qué no te callas?" del rey Juan Carlos a Hugo Chávez en Santiago de Chile dio la vuelta al mundo y fue el detonante de una crisis diplomática entre ambos países. "Muy rey será, pero no me puede hacer callar. Yo también soy jefe de Estado y elegido tres veces", dijo Chávez al reconocer posteriormente que en el instante no se dio cuenta de la frase del monarca, que fue un reclamo publicitario e incluso pasó a ser un dominio en Internet.

2008.- La cumbre de San Salvador quedará en el anecdotario de estas citas junto a la de isla Margarita, en 1997, como las únicas en las que la declaración final fue firmada un día antes, debido a la marcha anticipada de muchos líderes, y porque la mayoría dejaron la corbata en el armario.

2009.- La "Cumbre de Estoril" se hizo en Cascais y acabó con la Declaración de Lisboa. La profusión de localidades de esta Cumbre causó confusión, pero fue explicada por el interés del gobierno portugués en promocionar uno de sus principales destinos turísticos.

2010.- En Mar de Plata (Argentina) se produjo un giro inesperado o una "paradoja" en palabras del presidente uruguayo, José Mujica, porque acudió una España muy golpeada por la situación económica y una América Latina "por primera vez balconeando" (viendo pasar) con la crisis que tienen otros".

2011.- En Asunción, el presidente Evo Morales pidió al rey Juan Carlos que la Cumbre de Cádiz del año siguiente coincidiera con un partido del Real Madrid y el Barcelona, "los dos mejores equipos del mundo".

2012.- En Cádiz (España), la crisis económica obligó a que por primera vez se recurriera al patrocinio de empresas privadas para financiar parte de las actividades.

2013.- El anfitrión panameño, Ricardo Martinelli, apostó por aumentar el poder del bloque iberoamericano, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo un símil al comparar a Iberoamérica con un un matrimonio que "de pronto se despiertan y el marido le dice a la mujer después de 5, 10 y hasta 20 años, mi amor, por qué no nos conocemos. Cuando eso sucede el matrimonio vuelve a florecer".

Fue la Cumbre con menos participación de jefes de Estado iberoamericanos, ya que faltaron doce.

2014.- Fue la primera a la que asistió el rey Felipe VI como jefe del Estado español y de la costarricense Rebeca Grynspan al frente de la Segib.

2016.- En Cartagena (Colombia), la primera bienal dejó una foto de familia de la clausura, en la que casi todos los dignatarios vistieron guayaberas con una paloma de la paz en la solapa, un guiño por el acuerdo inicial de paz suscrito entre Colombia y la guerrilla de las FARC.