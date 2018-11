Cherchésov convoca al brasileño Ari para partidos ante Alemania y Suecia

Moscú, 12 nov (EFE).- El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, convocó hoy al brasileño Ari, delantero del Krasnodar, para los partidos ante Alemania y Suecia, éste último de la Liga de las Naciones.

La plaga de lesiones que ha golpeado la línea de ataque del equipo ha obligado a contar con el veterano delantero brasileño nacionalizado ruso de 32 años, que ya había sonado como posible convocado en el pasado Mundial.

El Valencia ya había confirmado la baja de Chéryshev y el Mónaco la de Golovin, pero es que hoy la federación confirmó que Dzyuba, el goleador del equipo, se resintió el domingo de las molestias en la rodilla que le tuvieron en el dique seco durante un par de semanas.

Ari, que juega en la liga rusa desde 2010 y recibió la ciudadanía en julio pasado, reconoció hoy que vestir la camiseta nacional era su sueño.

"Estoy muy feliz. Era mi sueño. Conozco a muchos internacionales. Me han recibido muy bien. Me encuentro en buena forma. Físicamente no tengo ningún problema", apuntó.

Esta temporada está jugando a un gran nivel, al igual que todo el Krasnodar, y ha marcado seis goles en ocho partidos, además de repartir tres asistencias.

"Acaba de recibir el pasaporte. Nadie le pidió que lo hiciese. Lo hizo porque quiso. Está jugando muy bien. Se ha ganado que le demos una oportunidad", dijo Cherchésov.

Ari desembarcó en Europa por medio del Kalmar sueco en 2006, después jugó en el AZ holandés, llegó a Rusia de la mano del Spartak Moscú y desde 2013 milita en el Krasnodar con la excepción de la temporada pasada en la que estuvo cedido en el Lokomotiv con el que se proclamó campeón de liga.

En el combinado ruso ya juegan dos brasileños nacionalizados, Mario Fernandes, una de las estrellas del país anfitrión en el pasado Mundial y el portero Guilherme, titular indiscutible en el Lokomotiv y segundo guardameta en la selección nacional.

Además, también han sido convocados en los últimos meses dos alemanes de origen ruso: Rausch y Neustadter.