César Pérez de Tudela: "En el alpinismo ahora se va a ser estrella"

Madrid, 12 nov (EFE).- César Pérez de Tudela, uno de los alpinistas más legendarios de la historia española, declaró en una entrevista a EFE que el alpinismo actual ha sufrido una transformación que le ha hecho "perder valores" porque "ahora se va a ser estrella" a las montañas.

César Pérez de Tudela (Madrid, 1940) fue integrante de aquel mítico grupo de divulgadores de los valores de la naturaleza y la aventura en las décadas de los sesenta y setenta junto a Miguel de la Cuadra Salcedo y Félix Rodríguez de la Fuente, ambos ya fallecidos.

Periodista y abogado, su pasión siempre ha sido la montaña y entre sus éxitos están la cima del Aconcagua en solitario, expediciones al Ártico o la escalada invernal en 1973 por la pared oeste al Naranjo de Bulnes, un acontecimiento con mucha repercusión en España.

P: ¿Qué le parece el alpinismo que se practica actualmente?

R: El alpinismo se ha convertido en un juego deportivo masivo. Era lógico y era de esperar, pero al masificarse de esta forma ha perdido parte de su singularidad y de su filosofía. Antes era un mundo más amigo y ahora se va a ser estrella. Eso lleva consigo una pérdida de valores. Antes todo lo que fuera competición era una negación de los principios filosóficos del alpinismo que eran la solidaridad y la ayuda para, en vez de llegar el primero a la cumbre, apoyar al menos capacitado. Creo que el alpinismo ha perdido sustancia. Los récords tienen una importancia relativa.

P: ¿Qué le parecen las expediciones comerciales que se están poniendo de moda?

R: Estoy a favor de las expediciones clásicas, en las que se hacía selección de los mejores y subían los que estaban a la altura de la dificultad de la montaña. No digo que los de ahora no tengan la categoría de antes, pero hemos cambiado el concepto de altura por el de dificultad. Lo difícil prima sobre la altura, aunque la altura tiene otros valores.

Se ha creado una industria importante entorno a las montañas. Nepal ahora no es como antes, no tiene ya esa afabilidad de antes. Ahora cobra cuotas, hay intereses y hay agencias. Ser sherpa allí equivale a tener un puesto importante en la sociedad. Se ha perdido esa singularidad y esa excepcionalidad.

P: En España se ha puesto muy de moda la practica del montañismo y el senderismo

R: Era de esperar que hubiera un resurgir en la sociedad española de la montaña porque influyen las sensaciones, las aventuras, los peligros, las alegrías, los paisajes impresionantes... Lo que se llama senderismo, que es una traducción del inglés, es andar por la montaña, pero es que a la montaña antes se iba caminando. Lo que era excepcional era ir escalando. El alpinista sube las montañas por un sitio más difícil, por una zona de precipicios y con una técnica precisa.

Ahora sin embargo, el himalayismo o el ochomilismo empieza a no estar de moda, entre otras cosas porque lo hemos entendido mal. El ochomilismo ha sido muy igual siempre. No es que no tenga importancia, sino que le han ido restando interés. Cuando una actividad de estas pierde emoción su divulgación es menor.

P: ¿Qué le parece como alpinista Carlos Soria?

R: Le conozco desde nuestros tiempos juveniles y es un extraordinario alpinista. Yo nunca he presumido de mayor y él utiliza ese tema, que es muy periodístico, lo cuál no quiere decir que sea lo más interesante. La edad es un reclamo.

Recuerdo a la vuelta de una expedición mía en la que murieron tres compañeros tras una avalancha. Me decía: 'yo no soy como tú, que siempre sales en los papeles. Yo no busco eso en absoluto'. Luego la vida cambia, pero dentro de eso es un extraordinario alpinista. Carlos es un tipo muy seguro, no se juega que le corten los dedos de las manos por congelación y yo creo que en el alpinismo, como en la vida, si no te la juegas es más difícil.

P: ¿Su postura está alejada de la de Carlos Soria?

R: Yo he ido cambiando el hecho deportivo, el de subir la montaña, y lo he ido reconvirtiendo en un hecho cultural de transmitir sentimientos, de estudiar el miedo y ayudar al semejante. Una serie de valores que son importantes. En los últimos años he pasado de dar un paso de sexto grado al límite de la caída a realmente explicar el sentimiento, la emoción y el miedo. Es pura filosofía. He partido de un hecho puramente deportivo a algo más filosófico.

P: ¿Qué opina del uso de oxigeno en las ascensiones?

R: Doy más importancia a las huellas y las cuerdas, más que al oxigeno. Muchos dicen que el oxigeno disminuye mil metros pero con esa medición no estoy de acuerdo. En la montaña no varía tanto la altura, sino la temperatura y el viento, que tiene un protagonismo especial. Subir sin oxigeno es más heroico.

P: Usted ha vivido muchas muertes en la montaña, incluida la de su mujer en 1971 en el Hindu-Kush de Pakistán. ¿Como convive un alpinista con la muerte?

R: Mi mujer murió en un macizo asiático que entonces era la montaña más alta que se había subido por un español. No sabía si seguir o dejarlo, pero tenía que volver. Formaba parte de mi existencia. Nunca he dudado, pero he sentido miedo. Me doy cuenta ahora, y a medida que pasa el tiempo, que tengo más miedo. Ahora al salir en parapente de una cumbre, aunque haya volado noventa veces, lo tengo.

P: Entonces, ¿por qué sigue haciendo este tipo de actividades?

R: Es un reto, una provocación. Tengo un proyecto, que no sé si llegaré a cumplir, que es bajar volando en parapente el Fujiyama. Está envuelto en nubes y es precioso. También querría seguir escalando, pero he perdido facultades desgraciadamente.

P: En la montaña también ha sufrido varios infartos

R: He sufrido dos infartos, una arritmia y me he dado cuenta que mi corazón no está en su mejor momento. Si lo hubiera estado quizá me hubiera metido en esto de los ochomiles, aunque no es algo que para mi sea importante. Lo más difícil es escalar en altura, en los Alpes o en macizos nuevos. Ahora se simplifica todo. Se dice que ese ha subido cinco, el otro cuatro y el otro tal.

P: También fue un testigo privilegiado de la guerra de Vietnam

R: Soy periodista y estuve en Saigón. Fui a lo que iba a ser esa batalla, aunque no se produjo porque los americanos se marcharon. Ese mes y pico que estuve allí fue muy interesante. Trabajaba para la Agencia Pyresa y también fui a la Marcha Verde en el Sahara y a las Malvinas.

P: Al estudiar Derecho tuvo un compañero muy especial

R: Sí, al rey Juan Carlos, sobre todo los dos últimos cursos, en la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria. Luego fui profesor de su hijo, del actual rey Felipe VI. Su preceptor principal, Julio Antón, se empeñó en que dirigiera los cursos de montaña y de naturaleza para que supiera qué hacer si había que pasar una noche al raso, encender el fuego con todo mojado o escalar una montañita con seguridad. Fue una experiencia buena. Felipe tenía facultades extraordinarias y coordinaba muy bien las actividades.

P: ¿Tiene relación con él?

R: Cuando he vuelto de alguna recepción nos recibía de príncipe. Me hizo un homenaje la Comunidad de Madrid y como no pudo ir me llamó por teléfono. No soy de los que le pide audiencia. Me parecen muy bien los años vividos, pero eso es pasado. Si hiciera alguna expedición grande o algo muy llamativo igual me recibiría, pero ya no creo que haga esas cosas.

P: ¿Descarta hacer un gran reto?

R: El nivel de las escaladas ha subido de manera increíble. Yo pude ser un alpinista importante en los años sesenta y setenta, ahora sería uno del montón, hay que reconocerlo. Antes todos teníamos otro trabajo al margen de la montaña, pero ahora el trabajo es la montaña y se hacen cinco y seis horas de escalada en roca a diario, aunque tampoco creo que deba ser así.

P: Si tuviera que destacar a algún alpinista, ¿quién sería?

R: El profesor y doctor austríaco Guido Lammer. Tuvo una caída impresionante en el Cervino y la describió con todo realismo. También diría Walter Bonatti, que es un alpinista extraordinario, aunque en el Aconcagua se llevó mi saco de dormir y pude morir. Y de españoles Teógenes Díaz, el primero en subir el Torreón de los Galayos. Comisario del batallón alpino republicano. Tuvo tres penas de muerte y yo me ocupé de conseguir que le dieran un permiso para que la Brigada Político Social le hiciera el pasaporte.

P: ¿Y Juanito Oiarzabal?

R: Juanito Oiarzabal es un magnífico escalador. Se le ha dado muy bien la altura, es fuerte y tiene mucho mérito lo que ha hecho.