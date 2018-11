Berlín advierte de que un "brexit" duro sería "la peor de las opciones"

Berlín, 12 nov (EFE).- El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, advirtió hoy de que de un "brexit" sin acuerdo sería "la peor de las opciones", y mostró la disposición de Berlín a que se alcance una salida negociada.

En un encuentro con medios extranjeros, el ministro alemán aseguró que un "brexit duro" tendría "graves consecuencias económicas", en primer lugar para el Reino Unido y, en segundo término, para todos los miembros de la UE en mayor o menor medida.

"Nadie quedaría libre" de las consecuencias económicas de una salida sin acuerdo, subrayó.

"Haremos todo lo posible para que haya un acuerdo. Creo que eso es lo correcto", manifestó el ministro, que lamentó la decisión británica de abandonar el bloque tras el referéndum de junio de 2016.

Scholz evitó contestar al ser interrogado sobre las opciones de que finalmente no se logre un acuerdo para marzo del año que viene, o de que se alcance un pacto pero que la primera ministra británica, Theresa May, no consiga que el Parlamento de su país lo respalde.