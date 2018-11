Argentina asegura está preparada ante posibles actos violentos de cara a G20

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, aseguró hoy que desde el Gobierno van a estar "preparados" con un amplio dispositivo frente a cualquier "situación de violencia" que se pueda generar durante la cumbre del G20, que se celebrará en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

"Hace más de un año que nos estamos preparando. Hemos tenido asesoramiento de muchos de los países que han tenido reuniones del G20" y "estamos a la altura de este acontecimiento internacional", aseguró Bullrich en una rueda de prensa este lunes en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires.

Asimismo, aclaró que tienen "todos los puntos previstos" y son conscientes de que "en la historia de los G20 han intentado generar situaciones de violencia".

Por motivos de seguridad, el Gobierno argentino ya anunció el mes pasado la decisión de decretar como festivo en la capital el próximo viernes 30 de noviembre, día en el que se inicia la cumbre de Jefes de Estado del grupo de las 20 economías desarrolladas y en desarrollo más influyentes.

La polémica por posibles atentados comenzó cuando el pasado miércoles medios locales argentinos divulgaron un documento atribuido al Ministerio de Relaciones Exteriores británico en el que se señalaba entre las recomendaciones para visitar el país austral tener cuidado ante el riesgo de ataques terroristas.

"Es muy posible que los terroristas intenten llevar adelante ataques en Argentina. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por expatriados o viajeros extranjeros. Desde 2004 ha habido un número de pequeñas explosiones en Buenos Aires y las provincias de alrededor que se cree que fueron de grupos locales anti-globalización", indicaba el texto.

La titular de la cartera de Seguridad argentina insistió en que "no hay razones" para un "cambio de estatus en la situación" del país y expresó su deseo de que "en los próximos días" el Reino Unido "cambie" su percepción.

Al ser preguntada por la existencia de un posible registro de activistas a los que se les tendría que negar la entrada durante esas fechas al país, Bullrich aseguró que "no hay ninguna lista".

"Eso no existe. No hay ninguna lista. Lo que rigen son las leyes normales de emigración que hay en la Argentina. Personas que tienen antecedentes penales o condenas penales en el G20 o en cualquier época del año no podrán entrar", sentenció la ministra.

Este tipo de acusación sobre una posible lista negra de activistas ya las recibieron durante la celebración de la XI ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Buenos Aires en 2017, denuncias que desde el Ejecutivo también negaron.

"No hay una lista especial y estaría prohibido, además, sobre activistas de otras partes del mundo", concluyó Bullrich.