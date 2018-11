Alcaldes de Madrid, Berlin y Londres piden afrontar "problemas verdaderos"

Berlín, 12 nov (EFE).- Los alcaldes de Madrid, Manuela Carmena; Berlín, Michael Müller, y Londres, Sadiq Kahn, pidieron hoy en la capital alemana a asumir y hacer frente a los "problemas verdaderos" que preocupan a la gente en lugar de dedicarse a debates ficticios.

"Cuando nos reunimos siempre llegamos a los mismos temas a los que tenemos que hacer frente en nuestras ciudades: la necesidad de moderar los precios de la vivienda, la digitalización y los desafíos que eso genera para el mundo del trabajo y el manejo del flujo migratorio que nos acompañara durante años", dijo Müller en un foro con la participación de los tres alcaldes.

Con respecto a la migración, Müller dijo que había que asumir que "siempre habrá gente que, por falta de perspectivas, huya de sus países y gente que huya de la guerra" por lo que el tema de la integración será algo permanente "siempre sobre la base de que hay reglas básicas que todos tienen que respetar".

Carmena se refirió también a la necesidad de "gobernar desde abajo" teniendo en cuenta las preocupaciones reales de la gente y lamentó que la política muchas veces no sea un mundo real sino una especie de teatro en el que se escenifican "conflictos que no son reales".

"En el ayuntamiento muchas veces tenemos debates con intervenciones hirientes pero apenas termina el debate me llega un whatsapp diciendo: 'alcaldesa, no te preocupes por lo que dije, solo es política, Ojalá tuviéramos debates reales y no debates ficticios'", dijo.

Carmena, por otra parte, se mostró confiada en que España seguirá al margen de la ola de ultraderechismo que ha azotado a Europa.

"Estamos bastante vacunados, entre otras cosas porque hemos sido y seguimos siendo un país de emigrantes. Creo que, sin embargo, ha habido un fenómeno y es que ese discurso está tratando de ser aprovechado por la extrema derecha española", que, a juicio de Carmena, "es algo artificial".

"El miedo al extranjero es mucho más un proyecto de algunos que algo real", subrayó.

Khan, por su parte, dijo que hay ante todo dos tipos de políticos: unos que tratan de explotar los miedos de la gente y otros que tratan de resolver los problemas que generan esos miedos.

"Hay quienes dicen a la gente que si sus hijos no pueden ir a buenos colegios es culpa de los musulmanes. En mi país, decían que los problemas del sistema sanitario eran culpa de la UE. Con eso se pueden ganar referendos pero después los problemas siguen ahí", dijo Khan, en referencia al "brexit".