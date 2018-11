Ríver con ventaja de campo pero sin valor doble de los goles en La Bombonera

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- Ríver Plate tendrá la ventaja de definir la final de la Copa Libertadores en el Monumental, el sábado 24 de noviembre, pero no con el valor doble de los dos goles anotados este domingo en La Bombonera (2-2).

"Para esta contienda final no entrará a regir el valor agregado del GOL DE VISITANTE. Premisa durante las fases previas del torneo (desde octavos) y, como lo viene siendo desde el 2005, año de implementación de esta regla en caso de paridad en goles, pero que no se aplica a la serie final", publicó la CONMEBOL, en su aclaración de las normas que rigen en la final.

Sí contará Ríver, no obstante, con la ventaja de sentir el apoyo de su afición en el campo, ya que como ocurrió en La Bombonera, por motivos de seguridad y para no reducir el aforo para los socios del club local, no se permite la entrada a los hinchas del equipo rival.