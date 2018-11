Odriozola: "Vamos a muerte con Solari"

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Álvaro Odriozola, defensa del Real Madrid, aseguró que la reacción madridista con cuatro triunfos consecutivos se basa en el trabajo de los jugadores para mejorar y la confianza en Santiago Solari como entrenador, con quien dijo van "a muerte".

"Nos vamos con sensaciones muy buenas de cara al parón. En todo momento hemos hecho las cosas bien ante un equipo complicado que aprieta arriba y que sale a las contras. Estamos contentos tras unas semanas duras porque no nos acompañaban los resultados, el cese del entrenador, pero ahora son cuatro victorias consecutivas, cogiendo confianza y demostrando lo gran equipo que somos", analizó en Movistar +.

El periodo de prueba de Solari acababa en Balaídos y Odriozola mostró el apoyo de la plantilla. "Nosotros no estamos a esas cosas, las deciden los de arriban. El único secreto del futbolistas es trabajar, trabajar y trabajar para salir de esta crisis. Vamos a muerte con Santiago. Fue un gran jugador y es un gran entrenador".

Odriozola no encontró razones para explicar el cambio de imagen del Real Madrid. "A veces en el fútbol no hay respuestas, pasan unas cosas y no hay que darle más importancia. Vivimos el presente, vamos a muerte con Santiago, llevamos pleno de victorias y era lo importante, ganar antes del parón e irnos felices para ir desde ahora lo mejor posible".