Mohamed: "No hemos tenido fortuna con el VAR"

Vigo, 11 nov (EFE).- Antonio Mohamed, entrenador del Celta de Vigo, achacó la derrota de su equipo ante el Real Madrid (2-4) a los errores defensivos y a la poca "fortuna" que, a su juicio, tuvieron con las decisiones del VAR.

"Cometimos errores que nos condenaron y no tuvimos fortuna con el VAR. Me parece a mí que no hay penalti de Juncá y un poco antes hay uno muy claro de Lucas a Emre Mor, muy claro, muy claro. Y después de esa jugada llegó el 1-3 que ha sido definitivo", comentó en rueda de prensa.

"El partido fue parejo, nosotros no tuvimos mucho control de la pelota pero tuvimos ocasiones. Nos faltó la efectividad que ellos sí tuvieron. Con la jerarquía del rival, si no aciertas es difícil ganar. Nuestros errores nos costaron el partido. Contra un rival así no puedes tener esos fallos", añadió.

El técnico argentino insistió en que "no hubo contacto" de Juncá a Odriozola en la jugada del penalti que origina el tercer gol madridista: "El VAR decidió que sí pero no hubo contacto, no lo hubo. Y con el 1-3 el partido ya se acabó".

Preguntado por las declaraciones de Santiago Solari, que se quejó de la agresividad de los futbolistas celestes, Mohamed respondió: "el fútbol es un juego de hombres, en la cancha una patada puede ser sancionada con amarilla o roja pero son los futbolistas los que deciden, no los de fuera".