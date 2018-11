Míchel: "Pienso que nos salvaremos porque me veo respaldado por el jugador"

Madrid, 11 nov (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, reconoció que el empate (2-2) frente al Villarreal les produce "frustración", lamentó la situación en descenso de su equipo, pero se mostró confiado en la salvación porque nota el respaldo del jugador.

El Rayo Vallecano, que encadena nueve partidos ligueros sin ganar, está en descenso con siete puntos, uno más que el colista Huesca.

"Hay que pensar que todo esto va a tener su premio. Hemos tenido muchas ocasiones de gol, quince tiros a puerta, dos goles y el camino es ese. Hay frustración por no conseguir la primera victoria, pero el rendimiento del equipo es bueno en muchos aspectos y no puedo obviarlo", confesó.

"Una cosa es el resultado y otra el rendimiento y a día de hoy no nos está acompañando. Si en quince tiros solo marcamos dos goles hay que tirar más y provocar menos situaciones de gol en nuestra portería. Hay que reconocer que el equipo hace muy buen partido. Solo hemos tenido un momento de duda con diez minutos de juego muy malos, porque la segunda parte ha sido muy buena", señaló.

Por segundo partido consecutivo, igual que ocurrió con el Barcelona, la victoria que parecía encarrilada se esfumó en los minutos finales.

"La psicosis nos la tenemos que quitar de encima. Defensivamente nos tenemos que sentir preparados. Es verdad que los últimos minutos nos está costando. Hay que ser capaces de ver que vamos ganando y controlar la situación para que se acabe el partido ya. Del 2-1 al 2-2 no había situación de control", apuntó.

Con solo siete puntos en doce jornadas Míchel queda tocado y su futuro es una incógnita si el rendimiento del equipo sigue siendo malo.

"Tengo mucha confianza en el trabajo, en el equipo, y si yo fuera el problema daría un paso al lado. Me considero rayista y el Rayo está por encima de todos. Pienso que nos vamos a salvar, me veo respaldado por el jugador. Noto caras que creen en lo que estoy diciendo. La idea se está plasmando con rendimiento aunque no con juego. Hemos perdido dos puntos", comentó.

El Rayo Vallecano, penúltimo clasificado, está a tres de la salvación que ahora marca el Athletic Club de Bilbao, pero ya se empieza a abrir brecha con la mitad de tabla.

"No sé lo que pasará mañana ni quién va a estar abajo. Esto pasa por entrenar bien mañana y no hay que mirar muy lejos. Si te pones a sumar puntos de aquí y de allá no vale nada. Lo que hay que hacer es mejorar, entrenar bien, confiar en el equipo y ver que lo que transmites llega. Lo demás no vale. El futuro a día de hoy está muy lejos", concluyó.