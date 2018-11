Martínez: "La brecha económica no la tenemos solo ante al ciclismo masculino"

Valencia, 11 nov (EFE).- La ciclista valenciana Cristina Martínez, campeona de España sub-23, aseguró a EFE que "la brecha económica del ciclismo femenino no se produce solo ante el masculino", sino también dentro de la categoría de féminas entre los diferentes equipos y países.

"Existe una diferencia grande entre la situación de nuestro país y la de otros como Holanda o Italia", afirmó Martínez, quien añadió que en Europa, las ciclistas tienen más ayudas en categorías inferiores y que esto "les ayuda a tener un mayor nivel", pues les permite disponer de una fuerte base en su deporte.

Cristina Martínez, campeona de España sub-23 y que ha participado en el Giro de Italia entre otras pruebas primer nivel, señaló en declaraciones que "el ciclismo femenino está infravalorado" si se compara con el masculino y con la situación en otros países europeos.

"La gente no percibe la dureza del entrenamiento o de la competición", ha añadido Martínez, quien ve "vergonzoso" que las ciclistas no cuenten con ayudas económicas públicas como se ofrecen en otros lugares, lo que "condiciona, por ejemplo, la posibilidad de entrenar en altura", algo que en su deporte es muy importante.

Martínez matizó que sí cuentan con algunos apoyos por parte de algunas marcas que hay que agradecer, pero que no son suficientes. "Económicamente no gano nada, solo me sirven para cubrir gastos de entrenamiento, de competiciones o de alimentación", declara.

Para la corredora, el gran problema en España es el poco apoyo económico, por lo que puso como ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, la creación del equipo femenino Movistar.

"Ha demostrado que si se invierte dinero y se apuesta, las chicas rinden, pues han evolucionado muchísimo en menos de un año", afirmó.

La torrentina recalcó que en España hay mucha calidad en el ciclismo femenino, aunque falta apoyo y motivación, por lo que muchas promesas se quedan "en el camino".

Sin embargo, Cristina Martínez es positiva al respecto porque también ve cómo han aumentado las pruebas ciclistas femeninas en España en las últimas temporadas.

"Percibo que con el paso de los años, las instituciones autonómicas apoyan más al ciclismo en general y al femenino en particular para demostrar que apoyan la igualdad en el deporte", comentó.

En el calendario de la temporada 2019 se incluyen seis pruebas de carácter internacional, de las que dos se correrán en la Comunitat Valenciana, la primera Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas y la Setmana Ciclista Valenciana, ambas en el mes de febrero.

Además están la Emakumen Bira, la Vuelta a Burgos, la clásica de San Sebastián y la Madrid Challenge.