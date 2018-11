Machín: "Hoy es un fiel ejemplo del 'nunca se rinde' ante un gran equipo"

Sevilla, 11 nov (EFE).- El técnico del Sevilla, Pablo Machín, se mostró "satisfecho" tras ganar 2-1 al Espanyol y afirmó que "hoy es un fiel ejemplo del 'nunca se rinde'", como reza el Himno del Centenario sevillista, pues han remontado a base de "persistir" ante un gran equipo que ha demostrado" su buena clasificación.

"Este equipo no va a rendirse nunca, va a dejarlo todo en el campo hasta que pite el árbitro. Cuando has hecho todo lo posible, te puedes ir con la conciencia tranquila; es lo que me han enseñado y lo que trato de inculcar", declaró en rueda de prensa el soriano.

Machín dio la "enhorabuena" al Espanyol por "este gran encuentro entre dos grandes equipos", en el que valoró que los suyos supieron "sobreponerse" a los "contratiempos" surgidos y a la "frustración" sentida por sus jugadores para "ganar de una forma justa".

"Hemos sabido remontar no por suerte, sino por persistir y por que nunca nos rendimos. Ante las adversidades nos crecemos o salen jugadores que nos ayudan, es una victoria de todos tras haber tenido muchas lesiones", dijo en referencia a los galos Wissam Ben Yedder y Maxime Gonalons, el luso André Silva o el argentino Gaby Mercado.

Agradeció el "trabajo de mucha gente que no está en primera línea, los médicos y los fisios", y destacó que el Sevilla supo "reponerse al mazazo del 0-1", cuando también había "merecido marcar", y logró "darle la vuelta a un partido en el que podía haber pasado cualquier cosa".

Aunque incidió en resaltar a todo el colectivo, Machín también subrayó la aportación de Ben Yedder, al que no va a "descubrir" ahora, porque "estando en el banquillo y cuando sale al campo ves las ganas que tiene de demostrar", y añadió: "ése es el Wissam que debemos exprimir y mientras esté en esa dinámica, es fundamental, porque tiene gol y donde otros se atascan, él ve espacios".

Sobre la segunda plaza en la tabla, el entrenador señaló que "es anecdótica a estas alturas, aunque seguramente ya no lo es tanto", porque están "haciendo las cosas bien".

Además, puntualizó respecto a la opción de luchar por la Liga que "hay que ser sensatos" y seguir buscando victorias para ver en la recta final si pueden "pelear por esto o por otro", y dijo que se están "exprimiendo al máximo" y necesitan "la aportación de todos", y que "ojalá este estado" les "dure mucho".