Iriondo: "Estoy agradecido al Atlético de Madrid esté como esté el campo"

Madrid, 11 nov (EFE).- Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, no quiso opinar sobre si es necesario cambiar el césped del Wanda Metropolitano al tiempo que aprovechó para agradecer al Atlético de Madrid que les haya cedido su estadio para poder jugar durante estos primeros partidos como locales en la categoría de plata del fútbol español.

"Cuando me dejan algo jamás podré criticarlo. Además, y entre otras cosas, porque estoy muy contento donde estoy. Si no estuviéramos aquí no sé donde estaríamos. Lo único que puedo es estar agradecido al Atlético de Madrid una vez más, esté como esté el campo", comentó en sala de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Almería por 2-0.

En esta ocasión el verde del recinto donde se disputará la final de la presente edición de la Liga de Campeones no pareció encontrarse en las mejores condiciones, algo que reconoció el técnico rival Fran Fernández pese a que no quiso utilizar este argumento como excusa para la derrota.

"Está bastante regular. Creo que ha habido por ambos equipos bastantes errores de ejecución a nivel individual porque el balón botaba un poco impreciso. Pero era para ambos equipos igual", señaló en rueda de prensa.