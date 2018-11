Hamilton: "Va a ser muy duro luchar con los Ferrari pero quiero ganar"

Sao Paulo, 11 nov (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) cinco veces campeón del mundo de Fórmula Uno, afirmó este domingo antes de disputar el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, que será "muy duro" luchar con los Ferrari, pero que quiere ganar para ayudar a la escudería a vencer el título de constructores.

"La clasificación fue muy bien, pero hoy va a ser difícil. Las temperaturas han subido y va a ser muy duro luchar con los Ferrari", dijo Hamilton durante el tradicional paseo de los pilotos por el trazado de Sao Paulo.

Hamilton, quien hace dos domingos ganó su quinto título en el Gran Premio de México y que hoy en Brasil saldrá de la primera posición de la parrilla, expresó su deseo de ganar en Interlagos.

"Quiero ganar, es tan difícil ganar aquí" y "no he tenido tanto éxito como me hubiera gustado. Estoy en la 'pole', tengo que tirar e intentar vencer para ganar el mundial de constructores", señaló.

Mercedes lidera el Mundial de Constructores con 585 puntos, 55 más que Ferrari, y en Interlagos garantizará un nuevo título si la escudería italiana no logra reducir al menos hasta 42 unidades la ventaja que le saca el equipo alemán.