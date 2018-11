Enzo Zidane: "Estoy muy contento en el Rayo Majadahonda"

Madrid, 11 nov (EFE).- Enzo Zidane, futbolista del Rayo Majadahonda, habló acerca de cómo están siendo sus primeros meses en el equipo después del triunfo logrado en el Wanda Metropolitano ante el Almería por 2-0.

"Estoy muy contento de estar en este equipo, donde la idea es jugar y disfrutar con el balón. La Segunda División es muy difícil y hay partidos en los que se sufre, pero nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible siempre. Estoy muy contento de cómo me tratan, del grupo que es increíble. A ver si seguimos en una buena línea y logramos la salvación", dijo en zona mixta.

Enzo fue protagonista de una de las acciones más relevantes del choque, dando una gran asistencia que desembocó más tarde en el 1-0: "Ha sido una buena jugada de todo el equipo, un buen desmarque de Varela. Contentos por ese primer gol, que era importante. Todo el equipo ha estado bien y estoy muy contento por eso".

"Siempre intento hacerlo lo mejor posible, sé que puedo ayudar en el último pase e intentaré hacerlo siempre lo mejor posible. Hoy ha salido, a veces no sale. Es el fútbol. Estamos todos contentos por la victoria y hay que seguir así", declaró.

El futbolista ha estado seguido de cerca en la grada durante estos primeros choques por su padre Zinedine: "Me habla como un padre a su hijo, no estamos horas hablando de mi juego. Está contento, tranquilo y pudiendo ver a todos sus hijos".

Asimismo analizó la situación de dos de sus ex equipos, el Alavés y el Real Madrid. De los primeros, en la parte alta de LaLiga Santander, comentó: "No me sorprende, es un equipo con grandes jugadores. Están con un míster que ha agarrado una buena dinámica, que sabe cómo llevar al grupo. Estoy muy contento con mis compañeros, que al final son mis amigos. Los seis meses fueron cortos pero la verdad es que estuve muy bien con ellos. Me alegro muchísimo".

En cuanto a los segundos, manifestó: "El Real Madrid es un grandísimo equipo y siempre acabará haciendo grandes cosas, confío totalmente en ellos y soy un admirador más en la grada. Ha sido un arranque difícil pero eso le pasa a cualquiera. Parece que ahora está en mejor dinámica y a ver si sigue así".

Por otro explicó qué supone jugar como local en el Wanda Metropolitano: "Es un estadio enorme y muy bonito. Tenemos la suerte de jugar en él. El ambiente es bonito a pesar de que no esté lleno. Los que están ahí están a muerte con nosotros, nos apoyan, cantan, gritan... muchos partidos los sacamos gracias a ellos. Que sigan viniendo. Hay que darles las gracias siempre".