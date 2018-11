Dimitrievski: "Si estamos agresivos en defensa ganaremos partidos"

Madrid, 11 nov (EFE).- Stole Dimitrievski, portero internacional macedonio del Rayo Vallecano, debutó este domingo como titular frente al Villarreal, lamentó el punto sumado que les mantiene en descenso y se mostró auto-crítico con la fragilidad defensiva que están demostrando al reconocer que si están más agresivos ganarán partidos.

Rayo y Villarreal empataron (2-2) en Vallecas un partido en el que el cuadro castellonense salvó un punto a falta de diez minutos para el final tras ser remontado en la segunda mitad el gol inicial que marcó Chukwueze.

"Si estamos más agresivos en defensa ganaremos más partidos", dijo Dimitrievski, que habló sobre las sensaciones que le produjo su debut en Liga.

"Me sentí muy cómodo, la verdad que me sentí bien. Me he estado preparando cada semana para entrar y entreno al máximo. Esta semana me ha dado la oportunidad Míchel y estoy contento por debutar, aunque jodido por no conseguir la victoria", comentó.

"Hemos hecho un gran trabajo y vamos mejorando para conseguir la victoria", señaló el macedonio, que desveló que antes de su debut su compañero Alberto García le deseó "suerte".

"Tenemos una buena relación, una competencia sana y es buen compañero", concluyó.