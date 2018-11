Calleja: "Si me tienen que echar me echarán, pero me encuentro con fuerzas"

Madrid, 11 nov (EFE).- Javi Calleja, entrenador del Villarreal, declaró este domingo, tras empatar en Vallecas frente al Rayo, que se encuentra con "muchas fuerzas" para seguir en el cargo y apuntó que si le "tienen que echar le echarán", aunque apuntó que por su parte va a "luchar hasta el final" para que su equipo salga de la zona de peligro,.

El Villarreal, a un punto del descenso, encadena seis partidos de Liga sin ganar tras este empate en Vallecas.

"Llevan comentando desde hace bastante cosas de mi futuro, pero me encuentro con muchas fuerzas. Esa pregunta la tendrá que responder el presidente. Voy a luchar hasta el final y si me tienen que echar me echarán. Si lo tienen que hacer lo harán sin ningún tipo de miedo", dijo Calleja, que habló sobre la imagen que dieron sus jugadores en Vallecas.

"Cuando estas abajo la cabeza manda. En una situación difícil la toma de decisiones no es todo lo acertada que tenía que ser. Es cuestión de cambiar esa mentalidad y mirar lo que uno hace bien o mal", comentó.

El técnico del Villarreal dio por "justo" el empate en Vallecas y analizó el partido que su equipo disputó contra el Rayo en el que salvaron un punto casi al final.

"Ha habido momentos para ambos equipos, pero nosotros hemos creído en dar la vuelta al partido y el gol ha venido por buscarlo. Creo que el reparto de puntos es justo", confesó el técnico del Villarreal, que reiteró su lamento por el único punto sumado.

"Siempre queremos los tres puntos, entonces siempre parece poco. Nuestra idea es que cada partido que disputemos tenemos que salir con una victoria. Llevamos tiempo sin conseguirlo y hay que perfeccionar las cosas, porque pasan las jornadas y hay que salir de abajo", concluyó.