Benzema da ventaja al Real Madrid en Balaídos al descanso

Vigo, 11 nov (EFE).- Un gol del francés Karim Benzema en el ecuador del primer acto, tras un gran pase de Luka Modric, da al Real Madrid ventaja sobre el Celta de Vigo al descanso, en un partido con un ritmo altísimo, de ida y vuelta, y ocasiones para ambos equipos.

Salió decidido el conjunto madridista, volcando el juego hacia las bandas para explotar la fragilidad defensiva de su rival. No se había cumplido el minuto 3, y Benzema ya había disfrutado de dos claras ocasiones: a su primer remate respondió con una gran estirada Sergio Álvarez; el segundo se le marchó ligeramente desviado.

El Celta cedió el balón pero no tardó en responder con una rápida contra, que no acertaron a finalizar ni Maxi Gómez ni Aspas después del centro-chut de Boufal. No se arrugó el Real Madrid, que siguió atacando.

Bale y Kroos remataron alto antes de que el turco Okay Yokuslu estrellara su cabezazo en la portería de un superado Courtois. Era el minuto 19. Solari ya había tenido que mover ficha por la lesión de Casemiro, reemplazado por Ceballos.

El Real Madrid siguió teniendo el balón y en el minuto 22 Modric se inventó un pase a la espalda de los centrales celestes que Benzema, esta vez, no desaprovechó: exquisito control y buena finalización ante Sergio.

El Celta apenas llegaba y fue de nuevo su rival quien pudo marcar. Kroos, a puerta vacía, mandó el balón por encima del larguero (min.34). Y en los últimos instantes del primer tiempo Courtois impidió el empate con una gran mano a disparo de Brais Méndez.

En la recta final del primer tiempo Sergio Reguilón, con molestias físicas, dejó su sitio en el campo a Javio Sánchez.