Solari: Bale tiene que comerse el escenario; Isco salió de operación delicada

Madrid, 10 nov (EFE).- Santiago Solari, técnico del Real Madrid, mostró su gusto por el juego de Gareth Bale en cualquier demarcación de ataque y aseguró que "tiene que comerse el escenario", mientras que sobre Isco Alarcón y sus suplencias, dejó entrever que no está al máximo tras salir "de una operación delicada".

Solari ha ido modificando la posición del galés Bale, de la derecha a más minutos en su zona natural, la izquierda, pero dejó claro que lo quiere en el campo en cualquier demarcación esperando ver siempre su ambición.

"Me ha gustado en todas las partes, tiene condiciones para jugar en izquierda, en derecha, de delantero centro como un rato el otro día en Pilsen, de media punta y hasta de lateral izquierdo donde empezó y lo puede hacer perfectamente", manifestó.

"Lo que tiene que hacer Gareth es comerse el escenario cada vez que sale, como hizo ante el Victoria Pilsen, que hizo un gran partido", añadió pidiendo a su jugador una mentalidad ganadora.

En ninguno de los tres partidos dirigidos por Solari en el primer equipo del Real Madrid ha sido titular Isco. El técnico argentino dejó entrever que lo ve lejos de su mejor tono físico.

"Isco sabemos de la calidad y lo especial que es en su posición toda su carrera. Está entrenándose para ponerse a tope. Salió de una operación delicada y no es fácil ponerse al cien por cien tan rápido, pero está entrenando para lograrlo", reconoció.

Solari no ha hablado con el jugador para saber cómo ha interpretado su suplencia. "Esto es un equipo y todos sabemos de qué se trata, entrenarse lo mejor posible y estar al máximo para cuando toque jugar. Un equipo lo conforman 24 jugadores y salen once. La labor del entrenador es hacer las alineaciones, pero todos los profesionales lo tienen claro. No sé cómo lo tomó, supongo que con profesionalidad".

Con máximo respeto habló nuevamente del portero costarricense Keylor Navas, que ha pasado a ser suplente también en Liga de Campeones.

"Si he hablado o no con él corresponde a nuestra intimidad. Keylor es un señor, un hombre fuerte y se ha comportado perfectamente. Está integrado, es muy querido en el vestuario. Son 24 profesionales y saben muy bien cuál es su trabajo", sentenció.