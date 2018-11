Simeone: "Es de las victorias más emocionantes del Metropolitano"

Madrid, 10 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras el triunfo con un 'gol del cojo' del uruguayo Diego Godín (3-2) en el minuto 91 contra el Athletic, que es una de las "victorias más emocionantes en el Wanda Metropolitano" y que fueron 3 puntos de un "corazón tremendo".

"En el momento que Diego (Godín) se lesiona, el primero gesto era salir. Después, veo la intención de querer quedarse y es difícil marcar a uno que está parado. ¿Qué haces? ¿Marcarle o no? ¿Le dejas solo? No. Lo tienes que marcar por más que esté lesionado. Esto es así. Allá en el 70, en el 80, muchos entrenadores lo habían hecho y hay que veces como hoy que genera la perfección", declaró.

"En el final del partido, para meterle más emoción, nos metimos en el VAR para que nos dé esta vez a favor nuestro, que nos da una victoria para mí de las más emocionantes en el Wanda Metropolitano, seguro", continuó Simeone en rueda de prensa, donde relató que sintió una "gran emoción y alegría" cuando Godín marcó el 3-2.

"El primer tiempo no tuvimos buen ritmo de juego, sufrimos el gran desgaste que hicimos con el Dortmund y el rival trabajó muy bien, nos presionó muy bien de espaldas, sobre todo. En el primer tiempo no hubo muchas situaciones de gol, se pusieron en ventaja, empatamos, viene el gol, la lesión de Godín y ahí aparecen situaciones que si uno se pone a explicarlas no hay muchas explicaciones", repasó.

"Sale Montero, ponemos a Saúl (de central), sacamos a Gelson y le decimos a Godín quédate de delantero, porque siempre uno molesta estando parado. Y la verdad que salió extraordinariamente bien. Me pone muy contento por la gente, porque había un ambiente extraordinario. El corazón, el trabajo, el no bajar los brazos, el insistir con distintas formas... Pueden gustar o no", remarcó.

"Yo creo que el fútbol, más allá de estilos, más allá de formas, tiene una parte emocional que minutos como los del final del partido para los que le toca ganar son tremendos. Lo sabemos muy bien porque nos tocó perder una final en el 93 (en la Liga de Campeones de 2014), o empatarla, en el alargue. Nos llevamos una victoria muy trabajada, con un corazón tremendo. Hoy, el Metropolitano apareció en el momento que tenía que aparecer", enfatizó.

"Me quedo con el esfuerzo, con el ambiente. Es fantástico. Este estadio es tremendo", abundó después el técnico, que consideró que no es su victoria más épica en el Atlético, porque hubo triunfos "más importantes por el objetivo que había por delante", y que habló sobre la sustitución al descanso de Diego Costa.

"Teníamos hablado con él de jugar y ver cómo iba evolucionando en el partido. Y entendía que ya había dado lo que esperábamos. Estaba amonestado también, no quisimos correr riesgos y buscamos otra alternativa", explicó Simeone, que dijo que la igualdad en esta Liga es porque "seguramente" los equipos "empezaron a defender mejor".