Sandra Sánchez: "Ahora queda demostrado que la edad es solo un número"

Madrid, 10 nov (EFE).- "Ahora queda demostrado que la edad es solo un número", afirmó la española Sandra Sánchez tras proclamarse este sábado en Madrid con 37 años campeona del mundo de kárate.

"Y lo que queda", aseguró a Efe tras bajar del podio en el WiZink Center de la capital española.

"Aún no puedo definir los sentimientos", expresó la talaverana. "Estoy nerviosa, emocionada, superfeliz. Quiero gritar, llorar, saltar, soy una mezcla de emociones", enumeró.

Sánchez aseguró que "un pedacito de la medalla es de cada uno de los que creyeron en ella" y dijo que, incluso en los peores momentos de su carrera, cuando dejó la selección, siempre guardó "ese punto de esperanza".

"Aunque parece que ha pasado muy rápido, ha habido muchos momentos difíciles", admitió. "Pero en todas las cosas de mi vida, a cabezona no me gana nadie, y más cuando creo en lo que hago y me rodeo de gente que cree que puedo lograrlo".

Respecto a sus sueños de ganar una medalla en los Juegos de Tokio 2020, Sandra Sánchez dijo que irá "pasito a pasito", pero admitió que ya tiene "el dedo meñique del pie" en la cita japonesa.