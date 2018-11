Parejo: "Me ha sentado mal la falta de respeto de una parte del público"

Getafe , 10 nov .- Dani Parejo, centrocampista y capitán del Valencia, declaró este sábado que le sentó "mal la falta de respeto de una parte del público" del Coliseum Alfonso Pérez, que durante todo el partido le estuvo pitando y silbando.

El Valencia se llevó la victoria del Coliseum Alfonso Pérez con un gol de penalti de Dani Parejo a los ochenta minutos que vino precedido de una falta de Bruno González sobre Gameiro que también supuso la expulsión del central azulón.

"Cuando los partidos están igualados y son los minutos finales parece que la responsabilidad es más, pero estoy con confianza y sabía que iba a meterlo", declaró Parejo, que no quiso opinar sobre la decisión del árbitro de pitar el penalti tras consultar el VAR.

"No me gusta hablar mucho del VAR, porque a veces te beneficia y otras te perjudica", apuntó.

Parejo fue uno de los grandes protagonistas del partido por el gol, por su vuelta tras varios partidos ausente y por los constantes pitos que recibió de una parte de la afición del Getafe.

"He estado aquí dos años (2009-2011), lo he dado todo por este club y personalmente me han sentado mal los cánticos y la falta de respeto de una parte del publico", confesó.

Por último, fue preguntado en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez por su renovación con el Valencia.

"Ahora mismo no sé nada, no sé si están hablando o no. Hasta que no estén un poco de acuerdo o la negociación vaya hacia adelante no quiero saber nada. Estoy feliz, contento, a gusto, me siento valorado por el cuerpo técnico y los compañeros y me gustaría estar aquí mucho tiempo", concluyó.