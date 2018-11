Marcelino: "La victoria no modifica mi pensamiento, creo en este grupo"

Getafe , 10 nov .- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, dijo que está "contento" por la victoria de este sábado frente al Getafe y que los tres puntos "no modifican" su pensamiento porque cree en el grupo y en los futbolistas que tiene, pese al mal primer cuarto de temporada de su equipo.

El Valencia se llevó la victoria del Coliseum Alfonso Pérez con un gol de penalti de Dani Parejo a los ochenta minutos que vino precedido de una falta de Bruno González sobre Gameiro que también supuso la expulsión del central azulón.

"Siempre importa ganar, pero en el primer tiempo hemos visto un Valencia muy bueno. Al descanso nos teníamos que haber ido con una victoria holgada y a veces cuando perdonas lo sueles pagar. En el segundo tiempo nos costó un poco más, pero tuvimos situaciones ventajosas y hoy el VAR nos ayudó a decidir una situación, mientras que en Leganés y otros partidos nos vino en contra", destacó Marcelino.

El Valencia, con ocho goles a favor en doce jornadas, es uno de los equipos que menos marca de la categoría.

"Me hubiera gustado tener otras cuatro o cinco ocasiones tan claras en la segunda parte como en la primera, pero quizá estos jugadores necesitan meter una o dos de forma de consecutiva y se quitarán un peso encima", subrayó.

"Mis futbolistas son buenos y tienen que insistir porque esta falta de acierto nos está penalizando, pero hay que mirar al futuro, descansar y pensar en el siguiente tramo de partidos ilusionantes. El trabajo competitivo es bueno y nos tiene que aumentar la confianza y seguro que redundará en el acierto", señaló.

El Valencia, con catorce puntos, se encuentra en mitad de la tabla y todavía está lejos de los puestos europeos.

"El objetivo es acabar entre los cuatro primeros y vamos a luchar por ello, pero ahora pensamos en lo inmediato, que es ganar. Rápidamente no vamos a poder volver, pero tenemos que ganar en casa el siguiente partido. A partir de ahí hay que seguir creciendo como equipo y al final estar en esa lucha", manifestó.

El mal primer cuarto de temporada que ha hecho el Valencia en Liga, que hasta el duelo en Getafe solo había ganado una vez, no ha mermado el ánimo de Marcelino.

"A nivel personal y anímico siempre he estado fuerte porque creo en nuestro trabajo y en nuestra dedicación. Hemos sido constantes para transmitir y venimos de una experiencia de un año que resultó exitosa. Hay que mejorar, pero creemos en este grupo y en estos futbolistas. La victoria no modifica mi forma de pensar", comentó.

Marcelino también habló de su decisión de prescindir del delantero belga Michy Batshuayi, que no estuvo en Getafe por decisión técnica.

"No estoy descontento. Siempre soy positivo, intento ayudar, transmitir, pero también exigir. Es muy difícil, pero lo que siempre intento es ser justo. En mi situación tengo que tomar decisiones. Tengo que intentar ser coherente, analítico y justo. No es un recado. No utilizo la prensa para decir nada", concluyó.