El iraní Derafshipour deja a Raúl Cuerva sin bronce

Madrid, 10 nov (EFE).- El iraní Hamoon Derafshipour dejó al español Raúl Cuerva sin medalla en los Mundiales de kárate de Madrid al derrotarle por 6-3 con un ippon en el último segundo del combate.

El encuentro llegó a los 15 segundos finales con empate 3-3 y al talaverano no le quedó más remedio que lanzarse al ataque, lo que facilitó la respuesta contundente de su rival.

"No era mejor que yo. He pecado de intentar aprovechar sus errores en lugar de centrarme en mi trabajo. No estoy contento para nada con el combate, me equivoqué en la táctica. No hice para nada lo que pensaba", dijo un Cuerva muy apesadumbrado.