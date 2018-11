Hamilton tras ganar la pole: "Los Ferrari han sido increíblemente rápidos"

Sao Paulo, 10 nov (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes), cinco veces campeón mundial de Fórmula Uno, dijo este sábado, tras conseguir la 'pole' en Sao Paulo, que "los Ferrari han sido increíblemente rápidos" en la calificación y admitió que su última vuelta en la Q3 "no fue tan buena".

"Fue una calificación difícil. Con la lluvia no sabíamos qué iba a pasar. La última vuelta no fue tan buena para ser honestos, pero me sentí muy agradecido al escuchar que tenía la pole", dijo el piloto, quien saldrá desde la primera posición por décima vez esta temporada.

"No sabía si mi tiempo era suficiente porque tenía subviraje", añadió.

Hamilton manifestó que "los Ferrari" del alemán Sebastian Vettel, que saldrá segundo, y el finlandés Kimi Raikkonen, que empezará la prueba desde la cuarta posición, "han sido increíblemente rápidos" en la calificación, pero que ellos tienen "mucho más 'blistering'".

El piloto británico, que hace unas dos semanas sumó su quinta corona de la categoría reina del automovilismo en el Gran Premio de México, comentó que está "muy contento de estar" en Brasil y reiteró su admiración por el ídolo local Ayrton Senna, triple campeón mundial.

"Aprecio el amor que me demuestran los aficionados. Adoro el país", aseguró.