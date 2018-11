Godín: "Un momento único, sabía que podía hacer gol"

Madrid, 10 nov (EFE).- Diego Godín, defensa del Atlético de Madrid, consideró como un "momento único" su gol de la victoria, lesionado, en el minuto 91 del partido contra el Athletic Club (3-2), remarcó su "emoción, alegría y satisfacción" por ese tanto y destacó "el plus de emotividad que solo te dan victorias como ésta".

"Un momento único que te da el fútbol. Te llena de alegría. Sabía que podía hacer gol. Es un momento que te llena de emoción, alegría, satisfacción y felicidad. Es difícil explicarlo con palabras, pero imaginarte en el minuto que fue, con todo el mundo cantando, con las circunstancias que se habían dado, cómo estaba yo...", expresó en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

En el minuto 91, lesionado desde media hora antes, literalmente cojo, pero en el campo porque su equipo ya había agotado los cambios, el central uruguayo remató de cabeza el 3-2 del Atlético de Madrid para dar el triunfo a su equipo contra el Athletic Club.

"Cuando sentí la rotura, que fue cuando hizo el gol Williams (en el minuto 64), cuando sentí el latigazo, iba a salir, le di el brazalete de capitán a Antoine (Griezmann), me dijo Simeone que no había más cambios, dudé unos segundos y me dijo 'quédate arriba para molestar'. Y simplemente eso. Fueron muchos minutos desde que me rompo hasta el final. Sí pensé en salir, porque prácticamente no podía correr, sabía que podía ayudar, en una pelota así, una falta...", explicó.

Godín, que prevé entre 20 días y un mes de baja por una rotura en los isquiotibiales, pendiente de pruebas complementarias en las próximas 48 horas, recalcó los valores de su equipo, pero no sólo por un triunfo como el de este sábado contra el Athletic, sino por toda su trayectoria en estos siete años a las órdenes de Simeone.

"Cuando se gana así es fácil hablar de esos valores. Creo que no sólo el partido de hoy, sino que lo ha demostrado el equipo en estos años. Somos entrega y trabajo por lo que hicimos los últimos años. Hoy fue una muestra del equipo, de su rebeldía y ambición, que notó el esfuerzo contra el Dortmund, dando vuelta al partido a un equipo que estaba con piernas y con un jugador menos prácticamente", dijo.

"Estas victorias refuerzan lo que se viene haciendo. Y, sobre todo, el alma y el corazón. Cuando ganas así tienes el plus de emotividad que solo te dan victorias como ésta", explicó.