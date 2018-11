Fernández reivindica la "firmeza" del PP frente a Cs y "buenismo" socialista

Sitges , 10 nov .- El nuevo líder del PPC, Alejandro Fernández, ha reivindicado la "firmeza" de su partido como única vía para vencer al separatismo, cargando contra el "buenismo" socialista y un Cs que sólo "protesta", y ha propuesto un "plan de incentivos" para dar visibilidad al constitucionalismo en Cataluña.

Fernández ha sido hoy proclamado como nuevo presidente del PP Catalán, al obtener un 97,1 % de apoyo en la votación de los compromisarios en el congreso extraordinario que se celebra en Sitges (Barcelona) para elegir al sucesor de Xavier García Albiol.

Un cónclave en el que ha sido arropado por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así como por dirigentes populares como García Albiol, Alicia Sánchez-Camacho, Javier Maroto, Dolors Montserrat, Ignacio Cosidó, Andrea Levy, Enric Millo o Jorge Fernández Díaz, entre otros.

En su intervención ya como nuevo líder del partido, Fernández ha "reconocido" el trabajo de Albiol, al que ha calificado de "fenómeno", y ha prometido "dar lo mejor" de sí mismo.

Bajo los pilares de un "rearme ideológico" del partido y de proponer a los catalanes una "agenda atractiva de políticas públicas liberal-conservadoras", Fernández ha defendido la necesidad de "dar la batalla de la utopía sensata" frente a la "sobredosis de utopía de los populismos de izquierdas y separatistas".

Aunque ha reconocido que esa estrategia no dará "rendimiento electoral" a corto plazo mientras esté "abierta la herida del proceso" que no deja de "sangrar", ha dejado claro que "la utopía separatista no durará eternamente y el PPC volverá a ser fuerza política decisiva en Cataluña".

Un objetivo que solo es posible, ha advertido, "sin cursiladas ni juegos florales", sino con la "firmeza" que representa su partido, por lo que ha abogado por una "etapa de firmeza para construir posteriormente el diálogo".

En ese sentido, si bien ha hecho un "reconocimiento" a Ciudadanos y a Inés Arrimadas por su "mérito" de lograr 36 escaños en el actual escenario político catalán, ha dejado claro que "para construir una mayoría constitucionalista hay que liderar, no basta con convertirse en un movimiento de protesta y protestar constantemente".

"¿Me hubiera presentado yo a la investidura en Cataluña con 36 escaños? Sí. Me dan a mí esos 36 escaños y me presento a esa investidura, a la de Òmnium Cultural y a la del Barça si es necesario", ha ironizado, mostrándose confiando en todo caso de que "hay miles de catalanes deseosos de volver a confiar" en el PPC.

Pero también ha censurado el "buenismo" de Miquel Iceta y el PSC, porque "para ellos, resolver el conflicto basta con ser amable, empático, sonreír y las cosas por arte de magia se resolverán. Hay un chantaje implícito, porque, si no te pliegas a sus deseos, te dicen que eres crispador y violento. El buenismo jamás ha funcionado", ha aseverado.

Fernández ha considerado además que se debe defender desde Cataluña "un plan nacional de incentivos dirigido a ayudar al 53 % de ciudadanos no nacionalistas". "Si ellos promocionan los mejores talentos para la separación, debemos promocionar nosotros a los mejores para defender lo contrario", ha explicado.

Así, ha propuesto "ayudar con complementos de destino" a profesores y jueces que se plantean dejar Cataluña; recuperar el "prestigio, recursos y capacidad operativa" de la Delegación del Gobierno; garantizar que "las sentencias se cumplan"; promover con "recursos" la "profunda españolidad histórica de Cataluña"; o una ramificación del Instituto Cervantes bajo el nombre "Cervantes-Pla".

El dirigente ha considerado así que "sólo se resolverá el conflicto cuando el 53% no nacionalista dispongamos de los mismos recursos, prestigio social y reconocimiento que el 47% restante. Es entonces cuando no podrán ignorarnos y despreciarnos".